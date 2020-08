La “trasmisión comunitaria” del virus sorprendió a Rioseco

Tras confirmarse la circulación comunitaria del virus en Plaza Huincul y Cutral Co, el intendente de esta última localidad José Rioseco, expresó su sorpresa, ya que si bien consideraba que había una gran cantidad de contagios, los profesionales se habían puesto a rever los nexos epidemiológicos de los pacientes, quedando determinados en su mayoría dónde se podrían haber generado los contagios. Ese informe se envió a epidemiología provincial, expresó Rioseco, pero “no se si no lo han tomado en cuenta o no se ha enviado a nación”.

De todas maneras se profundizaron las medidas en la comarca, en un trabajo en conjunto con el intendente de Plaza Huincul, Gustavo Suarez, empezando por disminuir la cantidad de gente en la calle. Para esto, al igual que en la capital neuquina, las salidas dependen de la terminación par o impar de DNI y además para realizar las compras son los propios comerciantes quienes deben controlar que se cumpla, de no ser así se los multará con $20.000.

Además Rioseco sostuvo que el incremento de casos se dio por reuniones sociales, es “lo que dejó” el día del Amigo (20 de julio) y alguna que otra situación concreta, es por eso que para evitar reuniones, una de las medidas adoptadas será multar al propietario de la vivienda con $5.000. Confiado en el comportamiento de la comunidad espera que en una semana los casos comiencen a disminuir

En Cutral Co actualmente hay 59 casos activos y 4 muertes, mientras que en Plaza Huincul son 49 los contagios activos y 1 deceso, según el registro del Ministerio de Salud provincial hasta este mediodía.