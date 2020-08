Plaza Huincul: Echaron a funcionario por "truchar" su título

El intendente de la localidad de Plaza Huincul, Gustavo Suárez, desvinculó oficialmente de sus funciones a Nicolás Angeloni, quien se desempeñaba como subsecretario de Obras Publicas.

A través de un comunicado, se indicó que a través del Ejecutivo Municipal, “a partir del día de la fecha lunes 10 de agosto, queda desvinculado de sus funciones el señor Nicolás Angeloni, quien estaba a cargo de la subsecretaría de Obras Públicas”. La semana anterior, desde el Colegio de Arquitectos de Neuquén, se presentaron notas oficiales tanto al municipio como al Concejo Deliberante de Plaza Huincul. El ahora exfuncionario había firmado un documento oficial con un sello de arquitecto, pero según constataron, no figura como matriculado.

Versiones obtenidas por el sitio Cutral Co al Instante, aseguran que "Angeloni admitió que no terminó sus estudios universitarios y que le faltan algunas materias". Aún consciente de que no estaba habilitado para ello, adquirió un sello y firmó planos de la Municipalidad de Plaza Huincul, comprometiendo a la comuna.

Una denuncia hizo notar al Colegio de Arquitectos que Angeloni firmó el proyecto Colector Cloacas Norte como arquitecto pero “en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Neuquén NO figura el mencionado señor como arquitecto, ni tuvo ni tiene matrícula como profesional de la Arquitectura registrada”. En el documento firmado por Diego López de Murilla, presidente del Colegio de Arquitectos, se pide al intendente Gustavo Suárez y al Concejo Deliberante de Plaza Huincul que “se apliquen las medidas pertinentes para remediar este hecho”.

Este tipo de acciones se catalogan como un delito penal, establecido así por el Artículo 247 que establece que "será reprimido con prisión de quince días a un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente".

Por otra parte, también se desvinculó de la Municipalidad de Plaza Huincul, a Alejandro Colasante quien se desempeñaba como Subsecretario de Agencia para el Desarrollo Productivo, por grabar un video institucional dirigido al presidente Alberto Fernandez, criticando las medidas tomadas por el COVID-19