El dióxido de cloro tiene una activa y entusiasta venta por Internet

Dos litros a 2.250 pesos y con envío gratis, es la oferta que esta mañana se podía conseguir en los sitios de venta online de dióxido de cloro. El compuesto ha sido desalentado en su ingesta por el ministerio de Salud, la Organización Panamerica de Salud, la Food and Drug Aministration, de Estados Unidos. Pero la venta por Internet florece.

Es que el dióxido de cloro tiene una gran publicidad "antisistema". Sus adherentes aseguran que se lo acusa falsamente, en aras y beneficio del negocio de los medicamentos de los grandes laboratorios. En los sitios de internet y las redes sociales, hay grupos que lo defienden enfáticamente, y aseguran que no ha sido la causa de las muertes registradas en las últimas horas.

"Gonzales2712" registra 172 ventas a través de Mercado Libre en los últimos cuatro meses. Tiene 46 opiniones positivas y una sola regular, lo que le permitió acceder al sello de "Mercado Libre", que lo califica así: "¡Es uno de los mejores del sitio!".



Hoy a las 2.43, un usuario le preguntó si se trataba del mismo producto que había tomado la conductora Viviana Canosa. "Sí, el mismo, saludos", respondió Gonzales2712, de Villa Luro, según su perfil.



Además del DCS, el nombre con el que se conoce al dióxido de cloro, también ofrece termos de Frozen y tijeras de Hello Kitty.



Más tarde, otro usuario preguntó cuánto debía comprar para dos personas. "Te rinde hasta 50 litros, tranquilamente pueden tomar 2 personas, saludos", respondió Gonzales2712, quien informa que su dióxido es marca "DGONZALES".



Ayer, el Ministerio de Salud de la Nación recordó que el uso de dióxido de cloro para el tratamiento del coronavirus no está autorizado y advirtió que "no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna para su comercialización y uso".