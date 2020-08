Crudo relato de una médica de Terapia Intensiva

Desde el mes de febrero que no han parado de capacitarse y leer sobre el coronavirus, preparándose para el peor de los escenarios que la pandemia ya mostraba en varios países de Europa. En estas horas el peor de los escenarios está entre nosotros. Por eso, los equipos de trabajadores de la salud de las Terapias Intensiva de todo el país han salido a mostrar esa cruda realidad que viven cotidianamente.

La Dra. Jorgelina Guyón, especialista en estas áreas de atención crítica de la salud, fue tajante: “por favor, en Neuquén tenemos 110 camas, no hay más. No tiene que haber un paciente 111”, en referencia a la capacidad que tiene nuestra ciudad de internación en las Terapias Intensivas de los sectores públicos y privado. En un emotivo diálogo que mantuvo en el programa “Viaje al puerto de la noche”, por AM 550 y 24/7 Noticias, la intensivista remarcó que no se soluciona el problema de un contagio masivo con la incorporación de equipamientos o respiradores. Indicó que para la aplicación de la asistencia respiratoria a un paciente se debe estar capacitado, realizar un estudio de las características del paciente, su afectación, el grado de daño que el virus produce en el pulmón, entre muchas otras medidas. “El mal uso o un uso inadecuado de un respirador puede producir más daño que el que ya tiene el paciente”, sostuvo.

Especialmente emotivo fue el pasaje de la charla donde la Dra. Guyón habló de las situaciones personales que se presentan a diario en las Terapias Intensivas y en general en los efectores de salud, con respecto a los contagios de covid-19. Además de los cuidados extremos para evitar el ingreso a su propio organismo, quienes trabajan en estas áreas deben impedir que ese contagio llegue a los pacientes, a los familiares, pero fundamentalmente para evitar la pérdida de atención ya que se requiere de una formación especial en intensivismo para ejercer las funciones en la Terapia Intensiva de cualquier nosocomio.

En este sentido mencionó las situaciones de estrés y presión sicológica a la que están sometidos en estos días de pandemia ya que un enfermero o profesional que se infecte significa una baja difícil de reemplazar pero además puede significar el contagio a otros pacientes críticos y hasta el cierre preventivo de una Terapia Intensiva, lo que genera una pérdida inmensa en la capacidad de atención de la población.

Además de otros temas, la médica reiteró el pedido de cuidados por parte de la población para colaborar en evitar los contagios masivos y cumplir con las medidas establecidas.