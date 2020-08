Los casos de Covid en San Martín de los Andes no afectan al turismo

Tras confirmarse tres casos positivos de coronavirus en San Martín de los Andes, el intendente de la localidad Carlos Saloniti, confirmó que son casos identificados y con nexos epidemiológicos claros, por lo tanto no tiene un impacto negativo y era algo esperable.

En diálogo con 24/7 Canal de Noticias, Saloniti sostuvo que no se ha modificado la situación del turismo. Las personas contagiadas, tiene domicilio en San Martín de los Andes, llegaron y se mantuvieron en sus domicilios, están cumpliendo los 14 días de aislamiento, aseguró, y afirmó que no hay riesgo ya que en la ciudad no hay circulación del virus, algo que sí complicaría realmente el panorama.

Actualmente son 220 las personas en aislamiento preventivo, dijo el mandatario local y explicó que se están haciendo cinco o seis controles centinelas por semana y hay entre siete y ocho casos sospechosos por semana.

En cuanto al ingreso a la ciudad y los permisos Saloniti remarcó que la semana pasada mantuvo una reunión con el intendente de Junín de los Andes, Carlos Corazini para reforzar los controles, teniendo en cuenta que era el primer fin de semana largo con la microrregión autorizada. Si bien fueron varios lo que tuvieron que volver a sus ciudades, llegando tal vez “por desconocimiento o por picardía”, el control de la zona sur se cumplió “a rajatabla”.

Las visitas de los turistas de la región sur, no generan un gran cambio en lo económico, reconoció, pero sí en lo anímico “si uno mira la realidad en función de lo que teníamos el invierno pasado, te voy a decir esto no es nada, pero nosotros estamos parados en lo que entendemos el vaso medio lleno, entendiendo que hay ciudades que hoy todavía siguen absolutamente solo con residentes y con limitaciones con actividades que todavía no están liberadas”, en esta realidad, en medio de la pandemia “entendemos que son pasos que se van construyendo para poder tener el verano, no sé si el que teníamos, pero sí el que soñamos nosotros, que sea muchísimo mejor, y que nos permita dar vuelta la página y seguir trabajando aun con la pandemia vigente”.