Neuquén adhirió al distanciamiento de Nación: qué significa

Con 50 nuevos casos y un deceso, Neuquén cerró el domingo otra jornada sin techo a la curva ascendente del coronavirus. En paralelo, se informó desde el gobierno provincial que se adhirió al decreto nacional y en todos los departamentos neuquinos rige el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, aunque se evitó mencionar la palabra cuarentena.

¿Qué dice el decreto nacional? Allí, el presidente Alberto Fernández confirmó que dispone la extensión del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el 30 de agosto en todo el país, según se publicó en el Boletín Oficial. Según esa norma, la medida es posible de aplicar en Neuquén porque cumple con los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios:

1. El sistema de salud cuenta con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria.

2. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen “transmisión comunitaria” sostenida del virus SARS-CoV-2.

3. El tiempo de duplicación de casos confirmados de COVID-19 no debe ser inferior a QUINCE (15) días. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo. La medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” regirá desde el día 17 de agosto hasta el día 30 de agosto de 2020, inclusive.

No obstante, en el decreto se destacan dos puntos grises para la provincia. El primero está relacionado a la posibilidad de retomar las reuniones sociales. Puntualmente, el decreto nacional expresa: “En cuanto a la concurrencia menor a DIEZ (10) PERSONAS (...) el Jefe de Gabinete de Ministros, a pedido de los Gobernadores o las Gobernadoras, podrá autorizar la realización de reuniones sociales o familiares en los lugares alcanzados por la medida de “DISPO”, según la evaluación de riesgo epidemiológico y sanitario del lugar”. Es decir, la potestad sobre este punto la tiene el gobernador Omar Gutiérrez, aunque no hubo especificaciones puntuales.

El otro punto, con impacto regional, es el que refiere a los pasos fronterizos. En los últimos días se conocieron varios casos de personas aisladas en Chile, quienes fueron por una semana o 10 días, y no pueden regresar hace 5 meses. Todas coinciden en la falta de respuestas de parte de los consulados chilenos, tanto en Neuquén como en Río Negro. Sobre el particular, el decreto nacional indica: “la presente medida prorroga la prohibición de ingreso al territorio nacional, también hasta el 30 de agosto de 2020 inclusive, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro punto de acceso, con el objeto de reducir las posibilidades de contagio. Este plazo ha sido prorrogado oportunamente por los Decretos Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20 y 641/20”.

Con estos antecedentes, el gobierno neuquino informó este domingo: “La apertura gradual de actividades productivas y recreativas nos exige como miembros de una comunidad ser conscientes y estrictos en el ejercicio de nuestra responsabilidad individual y colectiva, entendiendo que las decisiones que tomamos a diario pueden impactar en la salud e incluso en la vida o en la muerte de otras personas”. Y agregó: “Comprender que los casos sospechosos, los confirmados, los descartados, los recuperados y los fallecidos, lejos de representar números estadísticos epidemiológicos, encarnan personas reales —que a partir de hoy quedan también renombradas así en los comunicados diarios, en pos de resaltar el componente humano de los datos que arroja la pandemia— debe ser un ejercicio de parte de todos y todas que implique no naturalizar la posibilidad del contagio, de la enfermedad, de la muerte. El tiempo transcurrido desde el inicio de la pandemia no debe hacernos relajar nuestros esfuerzos por frenar y contener la posibilidad de contagios, al cuidarnos en forma individual estamos también cuidando a los demás”.

En este sentido, se reportó de 30 nuevos contagios Covid 19 por la noche, que, sumando el parte del mediodía, totalizan 50 en las últimas 24 horas. Además, se informó el deceso de un hombre de 75 años de Neuquén capital, “con comorbilidades (hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia renal crónica), que se encontraba internado en un efector de la ciudad”. Desde que se declaró la pandemia el 20 de marzo, Neuquén suma 32 víctimas fatales, sobre un total de 1881 contagios, de los cuales, 756 se mantienen activos.