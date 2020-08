Neuquén sin cambios, monitorea nuevos casos en San Martín

Río Negro y Neuquén, en particular el Alto Valle, aparece como una zona de alerta por la curva Covid que se mantiene en ascenso y superando sus propios récords, sobre todo en la última semana. Sin embargo, por ahora, el gobernador Omar Gutiérrez no tendría previsto incorporar cambios sustanciales, ni en la apertura de actividades económicas ni en la circulación permitida, por días y número de DNI. Pero cada día y cada localidad se monitorea de manera permanente: en el parte del Comité de Emergencia se sumaron entre los 22 contagios, dos de Vista Alegre y no apareció en el parte pero se advirtió desde el ministerio de Salud, de dos casos en San Martín de los Andes.

El presidente Alberto Fernández anunció este mediodía que el aislamiento se extenderá hasta el 30 de agosto. "El problema ya no es el AMBA, se ha diseminado en todo el país", dijo. Horas antes había analizado el mapa nacional con las autoridades de cada jurisdicción, en particular las que señaló como zona roja y que deberían volver a la Fase 1.

A partir de allí comenzaron las especulaciones por cuál sería la realidad regional, ya que en el mapa exhibido, el Alto Valle aparece destacado. “Está en nuestras manos cuidarnos, el riesgo existe, no ha desaparecido y el virus se expandió en el país”, expresó. En este contexto horas antes se evaluó con los gobernadores la posibilidad de volver algunas ciudades y distritos al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

En Neuquén aún no hubo información oficial, pero trascendió que no hay intención de retroceder en la apertura y flexibilización que ya existe, con un gran porcentaje de actividades económicas en marcha, pero, además, con los permisos en marcha para el turismo por microrregión. No obstante, las mismas fuentes aclararon que se sigue de cerca, día a día, cómo crece la curva del coronavirus. Este viernes, en el primero de los dos comunicados que el Ministerio de Salud de la Provincia difunde por jornada, informó de 22 nuevos positivos. De ese total, 10 pertenecen a la ciudad de Neuquén, dos a Plottier y seis a Centenario. Un caso en Cutral Co, otro en Plaza Huincul y dos nuevos positivos en Vista Alegre.