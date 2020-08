Viedma y Patagones refuerzan los controles

A partir del aumento de los casos positivos de coronavirus el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires definió retroceder a la fase 4 a todo el partido de Patagones. De acuerdo a la normativa vigente, esta fase implica la restricción de algunas actividades tales como la asistencia a espacios culturales, las actividades recreativas al aire libre, los gimnasios, servicio público de pasajeros interurbano, actividades físicas con distanciamiento físico de hasta 10 personas, dictado de clases en todos los niveles y modalidades y cualquier espacio público o privado que implique concurrencia de personas

Sin embargo y a pesar del retroceso de fase la circulación entre Viedma y Patagones no se modificará por el momento.Si en cambio se incrementarán los controles en los puentes para establecer la procedencia de las personas que lo crucen.

Noticias Relacionadas Cuatro muertos y 138 casos positivos de covid

De esta forma, seguirán los dos puentes habilitados con varias actividades habilitadas entre ambas ciudades. Por el momento, las reuniones sociales no están habilitadas.

El intendente de Viedma, Pedro Pesatti señaló esta mañana en LU 15 Radio Viedma, que “esta pandemia es el momento más crítico que nos toca vivir a los argentinos en los últimos 100 años. Es una situación de catástrofe por lo que significa en sus efectos. La vacuna es una esperanza concreta. Sera la salida definitiva a este problema”

Sobre el traslado de pacientes positivos desde Conesa o San Antonio Oeste que son lugares que no tienen hospitales con capacidad para brindar asistencia, Pesatti señaló que “la verdad que la provincia toma decisiones con una lógica sanitaria y yo no quiero juzgar decisiones que no me competen. Debo ser equilibrado en mis opiniones para que nadie se enoje”

El intendente de Viedma pidió cuidarse. “No debe circular personas entre una ciudad y otra si no hay una buena justificación. Debemos cuidarnos y restringir la circulación en Viedma también. Debemos aprender a convivir con el virus hasta que esté la vacuna”

Pesatti explicó que “Viedma tiene hoy 3 personas positivas. Y hay 2 casos que deben estar próximos al alta. Uno de ellos vinculados al positivo de Patagones y el otro vinculado a Conesa. El tercer positivo es de un vecino que tuvo una intervención en la Clínica Viedma. El domingo le dieron el alta y el lunes se confirmó que es positivo, su estado de salud no es complicado. Pero acá no se conoce el nexo epidemiológico. Hay una persona de Conesa y una de Chimpay internadas en la Clínica y en el Hospital Zatti hay dos personas de Conesa con asistencia respiratoria mecánica”

“En Viedma el cumplimiento de las medidas es muy alto. El mejor camino para protegerse de la pandemia es acatar estas disposiciones para que el sistema sanitario responda”, finalizó Pesatti.