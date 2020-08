Cómo armar el curriculum vitae pospandemia

La cuarentena originada por el coronavirus no solo se instaló para “preparar” el sistema de salud y evitar un colapso sanitario, sino que generó un aumento en el desempleo como consecuencia del cierre repentino de las actividades. Lo cierto es que según los datos oficiales del INDEC, en Neuquén se registró, en ese período de tiempo, el 6,5 por ciento de desempleo, cuando en el último trimestre del año pasado había medido 5,7 por ciento.

El desempleo "oficial" de la Argentina, medido por el INDEC, aumentó a 10.4 por ciento de promedio en el país.

Producto del desempleo la población se encuentra en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. La mayoría de los desocupados, recurre cada domingo a los diarios y utilizan otras plataformas como LinkedIn.

Mejorinformado.com charló con Francisco Troncoso, especialista en empleabilidad quien comparte cada domingo los clasificados de la zona, con el fin de brindar tips al momento de armar tu currículum vitae.

Troncoso enfatizó en que “el currículum vitae o CV es una herramienta de presentación. Tiene que ser claro, convincente y despertar el interés de quien lo lee. La información que incluyas es clave para dar a conocer tus aptitudes, experiencias, cualidades e intereses. El Curriculum Vitae tiene como objetivo principal lograr una entrevista de trabajo”.

En cuanto al propósito que cumple el currículum, el especialista destacó cinco puntos:

Presentarte o darte a conocer a un reclutador en un proceso de selección. Ayudar a resumir los puntos personales, académicos y profesionales más importantes de un individúo en una entrevista de trabajo. Destacar las habilidades personales y profesionales de un candidato a una vacante. Ayudar al reclutador a recordar los puntos (positivos o negativos) que te definen después de la entrevista. Hacer una comparación entre CVs finalistas según las observaciones del entrevistador.

Una misma información podrá organizarse de formas muy diferentes. Troncoso agregó que “dependiendo de la estructura que se elija estarás dando más importancia a unos aspectos y no a otros" y es por ello que podés organizar la información primando, por ejemplo, la experiencia laboral más reciente, los cursos y las carreras cursadas o bien destacar tus logros o tus metas alcanzadas.

Ante esto, se pueden distinguir cuatro tipos de currículum. Francisco Troncoso enumeró:

Currículum Vitae Cronológico: es aquel que organiza la información de manera gradual, empezando por los logros y los puestos de trabajo más recientes y acabando por los más antiguos. Gracias a este tipo de currículum el reclutador podrá conocer la evolución ascendente de tu trayectoria laboral. Pero, ¿cuáles son sus pro y contra? El especialista aseguró que será perfecto para los candidatos que cuentan con una extensa trayectoria académica y laboral, ya que podrán plasmar toda la evolución de su carrera profesional.

Sin embargo, no será adecuado para las personas que se acaban de graduar y no tienen experiencia laboral, para aquellos candidatos que cuentan con largos periodos de inactividad laboral o para los profesionales que quieren empezar de cero en un nuevo sector.

Currículum Vitae funcional: cuyo principal atractivo es que distribuye la información por temas; es decir, que destaca las habilidades y competencias del candidato, remarca los logros conseguidos a lo largo de su carrera y, en definitiva, tapa o disimula aquellos datos que no queramos mostrar en nuestro CV (como falta de experiencia profesional o vacíos laborales). Este tipo de formato será ideal para las personas que no tienen experiencia laboral y que quieren cambiar de sector profesional o que han estado mucho tiempo sin empleo. Mientras que no es el más recomendable para los profesionales que puedan explotar la baza de tener mucha experiencia laboral.

Currículum Vitae Mixto será perfecto para toda clase de candidato, ya que al ser el modelo más completo permite que puedas jugar a tu favor a la hora de plasmar la información laboral. Por ejemplo, si tienes mucha experiencia podrás plasmarla de manera cronológica, mientras que si cuentas con una serie de habilidades dignas de mención también podrás incluirlas. Sin embargo, este formato no es el más adecuado si te gustan los currículums simples o no te apetece dedicar mucho tiempo a la elaboración de tu CV.

Y, por último, el Currículum Vitae Creativo que probablemente es uno de los más nombrados por ser distinto al resto. Troncoso enfatizó en que no es adecuado para todos los tipos de profesiones y que si elegís este formato deberás tener en cuenta ser original sin perder profesionalidad y sin dejar que tus logros se diluyan en el ruido.

El contenido del Curriculum Vitae es de suma importancia, es por eso que debe contener los datos personales, formación académica, conocimientos en Informática, experiencia laboral con fechas de inicio y finalización así también con sus correctas referencias.

Tener en cuenta que:

Si es en papel o en digital, debe contener la misma información.

Ser simples y concreto con la información que se detalla.

Facilitar el trabajo al Selector.

Pensar en, ¿Qué quiero destacar sobre mí?

Tener presente que las primeras entrevistas son ACTITUDINALES, y no TECNICAS.

Es importante si envías el Curriculum Vitae por Correo Electrónico que:

Utilices una cuenta de correo electrónico con un nombre neutro o formal.

Enviarlo en el formato más común que es por PDF, nunca en formato WORD.

Nombra el archivo de tu Curriculum con tu nombre y apellido, y profesión.

Especifica correctamente el asunto y contenido del correo.

Colocá una foto que comunique profesionalidad.

No tener errores de ortografía.

Que el archivo no diga: Curriculum_2020_1, o Curriculum (1), entre otros.

En el asunto del Correo colocar: Cv Apellido y Nombre – Profesión o puesto al cual postulas.