Una institución privada de Roca no informa si tiene lugar

Desde hace dos días que Roca no tiene camas disponibles de terapia intensiva. Y desde el seno del Ministerio de Salud miran con desconfianza la actitud de los directivos de una institución privada, que hace algunos días no informa cuál es la capacidad de UTI ocupada. Los más desconfiados creen que no se trata de un olvido, sino que hay alguna especulación para dejar de recibir pacientes desde los hospitales públicos rionegrinos.

Al inmenso estrés que acumulan los profesionales de la Salud, quienes se encuentran sobrecargados cumpliendo turnos eternos sin descanso desde hace cinco meses, hay que agregarle la preocupación por ver que el sistema está desde hace un tiempo al borde del colapso. Y sólo pueden rogar para que los pacientes internados en salas comunes no tengan complicaciones o que no suceda ningún accidente grave en el que se necesite internar pacientes de complejidad y no poder hacerlo por falta de camas.

Todos los días desde el Hospital Francisco López Lima distintos profesionales brindan un panorama de la situación particular en cuanto al COVID del hospital público de mayor complejidad de Río Negro. En el reporte de anoche se pudo ver a la licenciada Mónica Dailoff abatida por la carga que genera en el personal de salud no tener a disposición lugares para internar pacientes graves.

Luego de brindar un minucioso recuento en el que incluyó el anuncio de la llegada de 5 médicos que estará a cargo de las 20 camas de internación común que se sumaron el viernes, detalló que "tenemos ocupadas las 14 camas de terapia intensiva de Roca, también todas las de Allen, y es por eso que desde la institución le pedimos a todos los ciudadanos del Alto Valle, principalmente los de Roca, que tengan la precaución de quedarse en sus domicilios, que evitar el contacto con la gente, de cumplir con el distanciamiento social porque hoy nos vemos muy preocupados porque no hay camas disponibles en nuestro hospital".

Esta preocupación también la traslada surge a la hora de hablar en particular del manejo que hace una de las instituciones privadas que no cumple con la resolución de informar todos los días la capacidad de UTI ocupada. Desde el seno del Ministerio ven esta actitud como una avivada por parte del sanatorio, que según los cálculos de los profesionales tendría disponible alguna cama de terapia intensiva, pero prefiere no recibir derivaciones.

Algunos suponen que es para resguardarse ante alguna complicación que tengan sus propios internados, que sería una cuestión lógica y entendible, aunque no sería el momento ideal para hacerlo ante el lleno absoluto que tiene el hospital y la otra clínica de la ciudad.

En tanto que los peores pensados se animan a ver alguna especulación en este sentido, es que Salud Pública firmó un convenio con las instituciones privadas para afrontar de manera conjunta la pandemia y evitar el colapso del sistema, esto incluye un valor determinado que deberá afrontar el estado. Sin embargo, en las últimas horas -ante la ausencia de lugares de internación- son las obras sociales las que disponen las derivaciones de sus afiliados a las instituciones que aún tienen lugar, y el precio y la forma de pago sería mucho más conveniente.

Autoridades de Salud confiaron esta información en un absoluto off the record, como también dejaron trascender que en los últimos días, el hospital de Roca le cedió el equipamiento completo de monitores y respirador para que esta institución pueda sumar una cama más de UTI y ahora se niega a brindar información para no recibir traslados desde el sector público.