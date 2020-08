En Río Negro hay un muerto de Covid cada 8 horas y media

La curva de casos fatales de coronavirus en Río Negro se fue incrementando con el paso de los meses, al punto de que en los últimos 10 días hay un promedio de poco menos de 3 muertos por día. La misma proporción indica que cada 8 horas y media hay un fallecido de Covid. En cuanto a la tasa de letalidad, que indica el porcentaje de casos fatales cada 100 contagios, desde que arrancó la pandemia, la provincia está en cuarto lugar en el ranking del país con casi medio punto por encima de la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor cantidad de infectados.

La liberación de las actividades trajo aparejada un incremento en el número de contagios, y el virus no distingue a la hora de infectar a una persona de riesgo o no. Pero sin dudas, las enfermedades preexistentes contribuyen a que la agresividad del Covid-19 se mayor. Entonces las camas de terapia intensiva en las distintas ciudades están ocupadas y muchos de los que están allí internados, no logran recuperarse.

El mes de agosto está marcado por el incremento de casos fatales de coronavirus en Río Negro. Si bien en cada uno de los informes oficiales que difunde el Ministerio de Salud dejan en claro que las personas fallecidas tenían patologías previas y que el coronavirus agravó sus cuadros, lo real es que cada 100 personas contagiadas, murieron 2,1 en promedio. Los números suben si se toman en cuenta solamente los últimos 10 días, en los que el promedio trepó a 2,55 personas fallecidas por cada 100 contagios.

En la comparación con los meses anteriores de pandemia, desde el 20 de marzo hasta el viernes pasado fallecieron 126 personas, lo que indica que en Río Negro murió una persona con COVID-19 cada casi 29 horas. Tiempo que se reduce notablemente durante los últimos 10 días, con un muerto cada 8 horas y media.

Durante el primer mes de cuarentena, en Río Negro hubo 3 muertos, cifra que se multiplicó luego del 20 de abril, cuando se registraron 11 fallecidos. A partir del 20 de mayo la curva subió, pero se mantuvo estable hasta el 19 de julio, con 20 y 23 casos fatales respectivamente en cada periodo. Pero después del 20 de julio la cosa empeoró y hasta el viernes pasado se registraron 64 casos fatales.

Con los datos de muertes registradas en el país hasta el día viernes, Río Negro ocupaba el cuarto lugar en el ranking con una tasa de 2,82 casos fatales cada 100 contagios; por debajo de Chaco, que lidera con 4,06%, con 193 muertos de 4.756 contagios; Misiones con 3,45%, aunque los datos de esa provincia son irrisorios en comparación ya que sólo registró 3 muertos y tiene 58 infectados; y Jujuy con 2,84%, con 173 muertos de 6.086 contagios.

Río Negro está peor que la provincia de Buenos Aires, que tiene una tasa de letalidad de 1,93%, con 4.056 muertos de 209.907 contagios; y la Ciudad de Buenos Aires, con 2,24%, con 1.882 muertos de 83.905 infectados. En tanto que la tasa de Neuquén es de 1,84%, con 40 personas fallecidas de 2.170 contagios.