La difícil situación empeoró y se alcanzaron nuevos récords

Nuevamente fue una jornada negra para todos los rionegrinos. No sólo el número de contagios no para de crecer y se baten récords día a día, sino que también sube estrepitosamente la curva de muertos con coronavirus. Además, las camas de terapia intensiva que no alcanzan. Tampoco alcanza el esfuerzo de los médicos, que no tienen más alternativa que repetir una y mil veces que los vecinos asuman las responsabilidad de cuidarse.

Se registraron 11 muertos: 3 hombres de Regina, de 52, 80 y 87 años; 3 hombres de Roca de 59, 62 y 66 años; 1 mujer de Allen, de 32 años, 1 hombre de Bariloche y 1 mujer de Bariloche, de 63.

En cuanto a la ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva, hay lugares disponible en Bariloche y Viedma, con el 35% y 32% libre; en tanto que en Regina y Catriel está el 100% cubierto y quedan dos camas libres, una en Cipolletti y otra en Roca. Hoy el Comité de Bioética del Hospital Francisco López Lima se reunió y fijó parámetros para que los médicos tomen decisiones en caso de ser varios pacientes los que necesiten atención y sólo haya un lugar disponible con respirador artificial. Desde la dirección anticiparon que mañana brindarán información al respecto.

No sólo el problema de los hospitales pasa por los lugares de internación, ya sea en sala común o UTI, es que el control de la internación domiciliaria se hace con las ambulancias y ante la gran cantidad de pacientes, no dan abasto. Además, hay muchos llamados por supuestas emergencias y no lo son, lo que complica aún más el trabajo de los profesionales de la salud.

En cuanto a los casos nuevos, en el Alto Valle se registraron 179 (66,7%): 65 de Roca, 43 de Cipolletti, 19 de Huergo, 11 de Fernández Oro, 9 de Catriel, 7 de Regina, 7 de Cervantes, 6 de Mainqué, 4 de Allen, 4 de Cinco Saltos, 2 de Chichinales, 1 de Campo Grande, y 1 de Godoy.

En la Zona Cordillerana, 37 (13,8%): 34 de Bariloche y 3 de Dina Huapi.

En Valle Medio, 8 (2,9%): 6 de Lamarque, 1 de Chimpay y 1 de Beltrán.

En la Zona Atlántica, 38 (14,7%): 22 de Conesa, 8 de San Antonio y 8 de Viedma.

Y en la Línea Sur, 6 (2,2%) : 4 de Jacobacci y 2 de El Cuy

Hay 1.892 casos activos: 395 de Roca, 385 de Bariloche, 296 de Cipolletti, 112 de Conesa, 107 de Villa Regina, 90 de Fernández Oro, 78 de Allen, 75 de Huergo, 55 de San Antonio, 38 de Catriel, 36 de Mainqué, 29 Cervantes, 26 de Viedma, 24 de Dina Huapi, 22 de Lamarque, 14 de Jacobacci, 14 de General Godoy, 14 de Chichinales, 14 de Campo Grande, 12 de Arroyo Quemquemtreu, 10 de Río Colorado, 10 de Río Colorado, 8 de Choele Choel, 8 de Cinco Saltos, 8 de Luis Beltrán, 6 de Chimpay, 3 de El Cuy, 2 de Darwin, 2 de El Bolsón, 2 de Villa Manzano, 2 de Barda del Medio, 1 de Comallo,1 de Los Menucos, 1 de Cerro Policía, 1 de Colonia Julia y Echarren y 1 de Valle Azul.

Y son 157 muertos: 38 de Roca, 27 de Bariloche, 20 de Cipolletti, 12 de Regina, 10 de Allen, 8 de Choele Choel, 6 de Fernández Oro, 6 de Cervantes, 6 de Jacobacci, 6 de Huergo, 3 de Conesa, 3 de Chimpay, 2 de San Antonio, 2 de Dina Huapi, 1 de Mainqué, 1 de Arroyo Quemquemtreu, 1 de Luis Beltrán, 1 de Cinco Saltos, 1 de El Bolsón, 1 Comallo y 1 de Los Menucos y 1 de Aguada Guzmán.