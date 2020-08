ATEN anunció medidas de fuerza y presentó una petición al TSJ

El gremio docente neuquino ATEN anunció medidas de fuerza para el próximo lunes ante la falta de pago de los haberes del mes de julio. Después de la manifestación que se hizo en distintos puntos de la provincia en caravanas, este martes el secretario general del sindicato Marcelo Guagliardo presentó una petición en el Tribunal Superior de Justicia.

El pedido de ATEN a la justicia es para que intime a la patronal –en este caso el Consejo Provincial de Educación y el gobierno provincial- a que cumpla con los plazos legales, como marca la legislación, para el pago de los haberes del mes de julio. Todos los meses se “corren las fechas de pagos” dijo Guagliardo cuando está establecido que debe efectuarse dentro del cuarto día hábil.

La seccionales de Plottier, Centenario y Capital estuvieron presentes en el STJ en la entrega de la petición, y desde allí se anunció que el próximo jueves se convocará a un plenario para determinar las medidas de fuerza si el gobierno no abona la totalidad de los salarios. Guagliardo confirmó que de no tener respuestas, el lunes los docentes nos cumplirán con sus obligaciones educativas (no habrá clases virtuales).

Para finalizar remarcó que desde el ATEN se están dando “señales concretas de que somos un sindicato movilizado, comprometido y responsable, en esta etapa de defender los derechos de los trabajadores de la educación”.