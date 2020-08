Una comarca en alerta, con puteada al aire del Intendente

La confirmación de un caso positivo de coronavirus en Patagones puso en alerta a toda la comarca. Es que si bien están separados por el río, Viedma y Patagones comparten la vida cotidiana y laboral. Fue el intendente de Patagones Luis Zara quien le confirmó al de Viedma, Pedro Pesatti de un caso positivo. El tema repercutió fuerte, hubo publicaciones "fake" en las redes, y Pesatti lanzó una puteada por radio.

“Nos informaron desde el Hospital Zatti de Viedma que la persona joven internada en el Pedro Ecay dio positivo” dijo esta mañana Zara a Radio Noticias de Viedma

“Lo importante es que la comunidad no entre en pánico. Venimos diciendo que hay que cuidarse y ahora más que nunca hay que hacer correcto uso del barbijo, continuar con el lavado de mano, uso de alcohol en gel y distanciamiento, pero no hay que entrar en pánico”, insistió.

Zara señaló que “es real que hemos flexibilizado un montón de actividad, pero también es verdad que hemos visto que la gente se ha relajado y no está respetando las normas para evitar contagio. Lo vemos en la costanera y plazas. Vamos a ver en estos días cómo va todo, si podemos contener el número de contagio. Si se nos satura el hospital podemos tener inconvenientes”.

Anoche circuló por las redes sociales un posteo de un falso perfil de Pedro Pesatti que señalaba que Viedma volvía a fase uno. Eso generó bronca e indignación y fue el propio intendente quien desmintió la noticia. Señaló que "uno tiene 50 mil preocupaciones y que encima un pelotudo use mi nombre para hacer un posteo falso me dan ganas de decir que esto no va más"

Pesatti agregó que “nunca hemos tenido una situación tan compleja desde el punto de vista social como en la actualidad, se lo puedo jurar por mis seres más queridos que jamás en mi vida me ha tocado transitar un calvario como el que me ha tocado transitar a mí en estos cinco meses”.

El intendente manifestó que “a veces me dan ganas de decir, no sigo más, no sé si vale la pena seguir luchando en este tipo de situaciones y encima que a esta hora un hijo de puta, esté usando mi nombre para llevar una información falsa a la comunidad, la verdad es que se está cagando de risas en todos nosotros”.

Viedma ahora analizará la situación sanitaria y podría resolver algún tipo de restricciones de actividades. “voy a dedicar toda la mañana de hoy y todo el día si es necesario para ver si no es necesario que volvamos a tener algún tipo de restricción en la circulación entre Viedma y Patagones", indicó Pesatti.

"Por supuesto que esto tiene que surgir del criterio sanitario, yo puedo tener mi opinión, pero no es la más apropiada porque esto demanda un análisis de los profesionales para ver qué nos recomiendan sobre las bases de la aparición del Covid en Patagones" explicó.

Pesatti anticipó que necesitan saber los nexos epidemiológicos de la persona enferma y puntualizó: "Vamos a tratar de tener todas las reuniones que hagan falta para poder tomar las mejores decisiones".