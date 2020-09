Aumento a policía rionegrina acrecentó diferencias internas

El anuncio del gobierno provincial de aumento salarial para los policías de Río Negro lejos de calmar los ánimos marcó más las diferencias entre los “activos”, los “retirados” y los “genuinos”.

Según el gobierno un agente policial que recién se inicia ganará 40.000 pesos netos. Asimismo, un oficial ayudante tendrá un salario inicial de 42.500 pesos. A esta suma inicial se le deben agregar otros conceptos como Vivienda y Presentismo.

El aumento se pagará desde este mes, y será todo junto y no de manera escalonada.

Según los números manejados por el Gobierno, en el sueldo de septiembre el policía tendrá un aumento considerable, en algunos casos superando los 10 mil pesos.

El ejemplo se marca sobre lo que cobra un agente que recién se inicia cobra 30.400 pesos netos y con vivienda unos 32.900 pesos promedio. Con el nuevo aumento sin vivienda cobrará 41.400 pesos promedio con vivienda 44.900 pesos.

En tanto un oficial ayudante que cobra uso 35.900 pesos promedio sin vivienda y si se le suma ese concepto percibe 41.800 ahora pasará a cobrar con el nuevo aumento 47.600 pesos netos y con vivienda 54.800 pesos.

Esta mañana Rubén Calvo del sector de retirados que participó de la reunión de ayer con el ministro Perez Estevan se refirió al aumento. Aclaró sin embargo que “la convocatoria a la mesa del salario fue previa a las movilizaciones de los activos y que se trataron temas vinculados a los retirados”.

Expresó que “el aumento no alcanza, pero es un anuncio importante que refuerza lo que venimos trabajando desde los retirados con el ministro y con la gobernadora. Un agente de policía recién salido de la escuela que cobra $28.000 va a cobrar según el anuncio $40.000 es decir estamos hablando de un 40% de aumento. Estamos conformes porque no es el techo y seguiremos negociando más adelante.

Calvo señaló que “acompañamos el reclamo de los activos. Hubo presiones en estos días para que no se hagan movilizaciones

En tanto Carlos Roquer del Sindicato de Empleados Públicos de Río Negro que representa a un sector de los policías activos expresó que “no fue convocado a la mesa salarial porque está politizada. El sindicato defiende derechos no intereses y propicia el diálogo. Está bien que los retirados reclamen. El sueldo de ellos es muy bajo, pero nos dimos cuenta que hay otras cuestiones en el medio que no tienen que ver con el reclamo de aumento salarial. Lo que ofrecieron es un sueldo de miseria no se puede vivir con $40.000”.

Roquer expresó que existe mucho malestar en la fuerza por quienes se sentaron a dialogar con el gobierno. Ellos no representan a los activos”, finalizó.

Por otro lado, el sector de policías activos genuinos tiene como vocero a Rubén Muñoz. Hoy señaló que “el aumento es muy poco, no alcanza. Lo comparamos con la policía de Neuquén y ellos tienen un sueldo inicial más alto. Nosotros mantenemos firme el reclamo. Pero queremos que el gobierno nos convoque. Nosotros somos los representantes genuinos porque conocemos la realidad de los activos. No pueden sentarse a hablar con el sector de pasivos para discutir salarios de los que andamos en la calle”.

Muñoz señaló que “no vamos por el camino del autoacuartelamiento. No somos Buenos Aires. No somos golpistas. Nosotros hacemos las cosas bien. Y no dejamos de brindar el servicio. La prevención se va a mantener. No queremos un golpe de estado. Estamos llevando el reclamo de manera pacífica.

Muñoz confirmó que hoy se movilizaran a las Regionales de Policía de Roca, Choele Choel y Bariloche. En tanto que en Viedma la marcha será en la Jefatura.