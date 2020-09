¿Qué pasará con la temporada de verano en Neuquén?

Sin dudas, el turismo es uno de los sectores más golpeados por la actual crisis económica debido a la pandemia de Coronavirus. Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) de la ONU, el turismo en el 2020 se redujo en un 80%, poniendo en peligro entre 100 y 120 millones de empleos.

En Argentina, los planes que había hasta marzo, cambiaron. Como la vida misma. La cuarentena, especialmente los primeros meses que fueron más estrictos y de mayor cumplimiento, generó cambios en los comportamientos de todas las personas y algunos, incidirán a la hora de planificar nuevos viajes, cuando la situación lo permita. En esta búsqueda están quienes, quieren disfrutar de una temporada de verano, hoy todavía en el horizonte, y sobre todo, quienes hacen de eso su sustento económico.

En Neuquén, hay localidades netamente turísticas como Villa la Angostura, o Villa Pehuenia, que debieron reinventarse, adaptarse, o conformarse. Las consultas sobre el verano llegan, y la planificación desde el Estado, la industria y las asociaciones que nuclean a los trabajadores del sector parece empezar a ponerse en marcha, aún en un escenario tan incierto y cambiante que a veces parece de pesadilla.

Las alternativas analizadas desde el Gobierno:

La ministra de Turismo de la provincia de Neuquén, Marisa Focarazzo, dijo en los últimos días, que una de las alternativas que están analizando es implementar un "corredor seguro" para recibir turistas de ciudades o localidades del país, donde los contagios de COVID-19 sean por conglomerados y estén controlados. "La idea es generar un corredor seguro para que los turistas que vengan, de mercados emisores, sean de lugares en condiciones epidemiológicas similares, que cumplan algunos requisitos que lo estamos trabajando con Salud pública provincial y marcar cuáles van a ser los límites que tendrá el destino” explicó Focarazzo.



En tanto, la ministra contó que otra alternativa que están evaluando para recibir turistas es que acrediten un estudio negativo para entrar a la provincia. O también “una constancia del lugar del que vengan” en donde el contagio sea por conglomerado focalizado y controlado.



“El análisis que hacemos es que el turista que llega a la provincia pasa a ser un ciudadano en 15 días que está en Neuquén y si tiene un problema de salud, un brote de la enfermedad sin saberlo y tiene consecuencias, lo tenemos que atender como si fuera un ciudadano y en ese caso van a utilizar las camas que tenemos sea para bajo o alto riesgo”, dijo Focarazzo.

La realidad de la industria turística:

Leo Morsella, es Chef y empresario gastronómico de Villa la Angostura, y fue consultado en AM550 sobre la actualidad de la industria en la región, y sobre la previsión de la temporada futura: "Hay mucha incertidumbre y ganas de contestar las preguntas para las que no tenemos respuestas. Estamos deseando que desde el 15 de diciembre en adelante, la nueva normalidad se traslade al turismo. Los lugares están listos para atender. Lo que no está listo es el transporte, aéreo y por las rutas. Pero por lo pronto, hay muchas consultas, sobre todo en casas y cabañas".

En cuanto a la temporada de nieve comentó: "Hay mucha preocupación porque no damos más de soportar costos fijos. El invierno pasó sin pena ni gloria. Lo del turismo interno, le sirvió más al que pudo salir un poco, que a la industria en sí. Es más caro ponerse en acción que quedarse quieto"

El secretario de Turismo de Villa la Angostura, Alejandro Kuryluk, se refirió al tema sin tapujos: “es muy sencillo, o nos alineamos con el mundo y empezamos a abrir, o morimos como destino”. El énfasis está puesto en la necesidad de que vuelvan a funcionar los transportes como micros y aviones: "Somos un pueblo que depende en un 80% del turismo y la circulación de la microregión sur no alcanza: tenemos 4.900 camas, necesitamos movernos hacia una apertura real. Matías Lammens, ministro de Turismo, habló de la posibilidad de vuelos en octubre; ojalá, tenemos el aeropuerto de Bariloche a 80 kilómetros y el de Chapelco a 125. Hay que salvar lo que todavía queda abriendo a partir de octubre, pero hay gente que resiste, quiere preservar al pueblo sin casos”.

Villa la Angostura es una localidad lamentablemente acostumbrada a lidiar con imprevistos en el último tiempo: El hantavirus, la caída de una gigantesca piedra que cortó la ruta de acceso y, este año, la suspensión de una fecha del campeonato mundial de Motocross una semana antes del día en que debía realizarse.

Por su parte, Clarisa Vermeulen, la presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Neuquén, se expresó en los últimos días en el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias, con alegría por la aprobación por la Ley de Turismo en Diputados, para auxiliar al sector: "Toda la gente que viajaba para el invierno empezó a replanificar para el segundo semestre y algunos para el año que viene. La Ley nos ayuda en la reactivación que se viene, pero todo va de la mano con la habilitación de los vuelos para octubre y noviembre".

En tanto, Natalia Manavella, la secretaria de Turismo y Planificación de Villa Pehuenia y Moquehue contó que allí, además la adaptación a los protocolos para el turismo durante el invierno, ellos tuvieron que reorientar la oferta de la zona porque no contaron con su principal atractivo en época de nieve: el cerro Batea Mahuida. El parque es administrado por la comunidad Mapuche, que decidió no exponerse, ni comprometer a sus adultos mayores a posibles contagios, y por eso no operó durante este invierno.

La oferta gastronómica, el descanso, la naturaleza, fueron esta vez "su fuerte" a la hora de captar visitantes habilitados por provenir de la misma microregión.

En vistas al futuro, Manavella contó que esperan con ansias la habilitación de la temporada de pesca a corto plazo, y que están trabajando con Provincia y Nación para planificar la temporada de verano, siempre teniendo en cuenta la situación epidemiológica y el cuidado de los protocolos.

Entre el optimismo y el temor, el sector turístico busca adaptarse a lo que muchos llaman “la nueva normalidad", hasta que la vacuna, o un tratamiento efectivo, garanticen la seguridad sanitaria a quienes desean viajar, y sobre todo a quienes necesitan recibirlos.