El riesgo sanitario para San Martín se verá en 18 días

Es médica terapista, hasta el domingo pasado vivió en la ciudad de Neuquén y hoy se encuentra en San Martín de los Andes, convocada para trabajar en una clínica privada. Junto a su esposo, ambos son personal esencial en esta pandemia. “Desde que llegamos, no pudimos asomar la nariz. Personal de Salud vino y nos controló, hacemos la cuarentena porque venimos de la ciudad de Neuquén, con otra situación epidemiológica”, contó Victoria Sol Cubas, médica intensivista. Y agregó:” En San Martín hay aproximadamente 40 mil habitantes, si de ese total necesita terapia intensiva el 5%, son 2 mil personas. En San Martín de los Andes sólo hay 6 camas de terapia intensiva, en el hospital público no hay servicio de terapia. El riesgo sanitario de lo que se vio en el video estará dentro de 18 días”.

El escándalo protagonizado por un grupo de abogados, entre ellos una funcionaria judicial y una odontóloga, quienes se grabaron en un “after” en la confitería del cerro Chapelco, demostrando no respetar el protocolo sanitario y burlándose que no existía en el lugar cuarentena; promete tener consecuencias a largo plazo. El fiscal jefe de San Martín de los Andes, Fernando Rubio, les inició una causal penal por los riesgos generados, en un contexto donde está declarada la pandemia. En principio identificó a 8 personas. Desde el gobierno provincial se cerró la confitería donde se realizó el “festejo”, se aplicó una multa de 200 mil pesos, y aún se evalúan medidas con el propio concesionario del cerro Chapelco.

En declaraciones a AM 550, la ministra de Turismo, Marisa Focarazzo, dijo: “Esto nos genera una doble preocupación, porque en el caso de que haya contagios, generaría un brote imparable. Podemos decir que de la gente que llegó ahí, tres son del Alto Valle, cumplieron una cuarentena y estaban cuidando a un mayor y llegaron con una autorización nacional”.

Dos de las 8 personas notificadas de la causa penal por la Fiscalía.

Victoria Sol Cubas es médica intensivista (Mat. esp. Nº4100) y llegó el lunes pasado a San Martín de los Andes, para sumarse al plantel de una clínica privada. Lo hizo junto a su esposo, también personal esencial (es enfermero) y junto a sus hijos. En Noticiero Central, 24/7 Noticias, opinó sobre lo sucedido en Chapelco: “Realmente sentí mucha indignación, muchos amigos me mandaron el video. El jueves pasado fui hisopada por cuarta vez, por diferentes circunstancias, pero sobre todo, por estar trabajando con casos Covid. Y los cuatro dieron negativos, evidentemente estamos haciendo las cosas bien. Pero igualmente tenemos compañeros que se han contagiado y realmente esto no es gratis para nosotros”.

“La gente que no pasó por esto no sabe lo horrible que es, uno se cuida, toma todas las medidas, somos personal de riesgo, además de esencial, somo un personal finito porque médicos de terapia intensiva no hay muchos en el país, y ahora con esto se está notando. Somos pocos y realmente nuestra capacitación lleva tiempo, lleva años y lleva esfuerzo. Y no para nunca, lo del Covid lo tuvimos que saber en meses y hay muchas cosas que aún no sabemos, que lo estamos descubriendo. Así que realmente es indignante ver las imágenes de ayer”, consideró.

"Esta es la gente de nuestro hospital. Esto también es San Martín de los Andes. Ellas y ellos no se merecen la actitud tan poco empática e irresponsable que se vio en el video del cerro Chapelco", publicó el fotógrafo local, Matías Quirno Costa, en las redes sociales (Gentileza).

Los videos mostrando la “fiesta sin cuarentena” en Chapelco, generaron miles de reacciones y de todo calibre. Algunos opinaron por la irresponsabilidad social, otros pusieron el foco en una cuestión de clase social, también hubo comentarios desde la responsabilidad de ser profesionales y conocer la ley por tratarse de abogados, pero en rigor, a Victoria Cubas se le preguntó por el riesgo sanitario.

“Al no cumplir lo básico que venimos pidiendo todos los médicos de terapia intensiva, a lo largo y ancho del país, que es cumplir con el distanciamiento social, el tapabocas; implica que si las personas que fueron de Neuquén fueran asintomáticas o comenzaran días posteriores a esas imágenes a sentir algún cuadro febril o síntomas, todas esas personas que estaban ahí sin barbijo y sin cumplir con el distanciamiento social, y si son habitantes de San Martín de los Andes o de la zona cordillerana, se pueden contagiar”, opinó. Pero la dimensión de un posible brote la dio en el segundo paso al contagio, que es la atención médica.

Mirá la nota completa a la dra. Victoria Cubas en 24/7 Noticias:

“En San Martín hay aproximadamente 40 mil habitantes, si necesita terapia intensiva el 5% de esa población, son 2 mil personas. En San Martín de los Andes sólo hay 6 camas de terapia intensiva, en el hospital público no hay servicio de terapia. Y sólo estoy haciendo el cálculo por San Martín de los Andes, no hablo ni de Junín, ni de Villa Traful. En casos de necesidad de Terapia Intensiva se derivaría a Neuquén, donde ya no hay camas o a Zapala”.

En este escenario, la médica consideró que las consecuencias de lo ocurrido en Chapelco, se podrá ver en los próximos días. “Lo vamos a ver a los 14 días o a los 18 como se mide en Neuquén, si hay contagios. San Martín de los Andes hace mucho que no tiene casos activos, ojalá que no aparezcan. Pero la verdad que la irresponsabilidad social de estas personas, que son profesionales e instruidas, algunas del ámbito de salud, indigna más. Son personas que no tienen una visión colectiva. Y hay que entender, que de esto, no se sale solos”, concluyó.