Intolerancia y homofobia en las calles neuquinas

"Te haces la LGBT con la correa del perro, lesbiana, gorda, mírate el pelo". Violencia urbana. Cruzó la calle con su perro y en el medio de la senda peatonal un hombre a bordo de una camioneta le "tiró el vehículo encima". Las hijas del conductor que iban en el vehículo la insultaron por su condición sexual.

Sábado furioso en Alta Barda. Una mujer fue víctima de una realidad que se encuentra incontrolable. Intolerancia y discriminación. Sin paciencia, sin respeto. "Iba con mi perro, cruzando la calle y me tiran el auto. Enojada les dije que respete la senda y al peatón. Me empezaron a insultar, me dijeron de todo y le pateé el paragolpe. Se bajan las dos jovencitas y me dicen que le tengo ́que dar paso al auto ́", manifestó la joven docente a la redacción de mejorinformado.com

El hecho ocurrió el pasado sábado por la tarde en el 2do puente entre los barrios Alta barda y Salud Pública.

Acto seguido, mientras la discusión subía de tono en medio de la calle, ante la discriminación latente les manifestó que "iba a llamar a la policía y no los dejé pasar. La discusión continuó varios minutos". Continúa el paso junto a su mascota y al querer cruzar el puente, el hombre junto a sus hijas, acelera, la acorrala y se baja "con el puño en alto, queriendo pegar una piña". Varias personas se acercaron para impedir que el conductor la ataque. La llegada de los vecinos hizo que la "familia atacante", se subiera a la camioneta, y emprendieron su ida a gran velocidad.

Con o sin pandemia, la violencia, la intolerancia y el odio, va pisando con fuerza en las calles neuquinas.