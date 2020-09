Mano a mano: por qué los mapuches rechazan la oferta oficial

El conflicto con los pueblos originarios está vigente a lo largo y ancho del país. El gobierno nacional -ni esta gestión ni la de Macri- ha logrado avanzar con este tema en el Consejo Federal de Seguridad. Hay lugares más violentos que otros. Por estos días, Villa Mascardi viene evidenciando un crecimiento virulento. Los mapuches están lejos de aceptar la oferta oficial, básicamente porque no reclaman una porción de tierras, sino la autoridad sobre todo el territorio. No les interesa un plan de viviendas y ni siquiera piden el reconocimiento. “No necesitamos un reconocimiento del Estado, sólo queremos que nos dejen tranquilos para trabajar nuestras tierras”, dijeron ante las cámaras de 24/7 Noticias, en un encuentro exclusivo, este fin de semana.

“Si no es la Policía, es alguien pagado, los criollos, todos los días nos reprimen. Pero en los últimos meses hubo más intereses para echarnos la culpa y responsabilizarnos. Desde que ingresamos a este espacio, liberamos el lugar. Esta es nuestra lucha. Nuestra forma de reclamar es cortar la ruta, pero tampoco es todo el día”, argumentó Coihue, referente de la lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, a unos 30 kilómetros de Bariloche.

El punto en cuestión es que esta comunidad rechaza el relevamiento territorial a través del cual, el gobierno de Alberto Fernández pretende avanzar para “normalizar” los conflictos con las comunidades en diferentes puntos del país. Situaciones, como en este caso, con causas en la justicia federal de Bariloche, con integrantes de la comunidad mapuche procesados.

Días atrás intervino el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con su titular, la rionegrina Magdalena Odarda. Coihue, afirmó a 24/7 Noticias: “Rechazamos un relevamiento territorial, no es sólo un pedacito, esta es nuestra tierra. Queremos que nos dejen tranquilos para trabajar nuestra tierra. Ser autónomos y tener nuestras autoridades en nuestro territorio, queremos vivir tranquilos. No le pedimos nada al gobierno. No queremos que nos digan que este pedacito es de nosotros, eso sería aceptar lo que dice el huinca, este es nuestro territorio”. Y agregó: “Hace dos meses vino el Gobierno nacional, pero no se trata de casas o tierras, nunca nos trajeron una respuesta. Hay una pelea entre el gobierno nacional y el provincial y nosotros quedamos en el medio. Hay gente que está en contra del gobierno, aprovechó y caímos nosotros en el medio. Esta lucha, del pueblo mapuche, no tiene retroceso. Sentimos bronca”.

Actualmente, viven en el lugar unas 8 familias, aunque de acuerdo, a los tiempos que permite esta pandemia para trasladarse, suelen asentarse entre 400 y 600 personas.