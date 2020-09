Gennuso critica lentitud e ignorancia en conflicto mapuche

“Nosotros, al igual que la gobernadora -Arabela Carreras- instamos a una resolución, por la vía del diálogo, pero debe ser rápida. Lo que ha fallado, con el gobierno anterior y con el actual, y lo digo a riesgo de equivocarme, es que se intenta el diálogo con el desconocimiento profundo de lo que pasa en el lugar, el desconocimiento territorial”, sentenció el jefe comunal, Gustavo Gennuso.

Villa Mascardi, a unos 30 kilómetros de la ciudad turística, es desde hace mucho tiempo, centro de disputa territorial por la la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu y los vecinos asentados en el lugar. En las últimas semanas, el conflicto subió los decibeles, con incidentes violentos y denuncias cruzadas. “Villa Mascardi está fuera del ejido de Bariloche, pero lo que ocurre allí, obviamente repercute entre los vecinos. Me parece que es un conflicto que se tiene que resolver desde el gobierno nacional”, opinó Gennuso.

El intendente de Bariloche recibió al equipo de 24/7 Noticias, y fue enfático cuando se le preguntó por qué no se lograba un acuerdo, con tanto tiempo de disputa. “El gobierno nacional ha elegido como estrategia el diálogo, pero me parece que hay que llevarla muy rápido, porque es cierto que hay encapuchados, actos de vandalismo, que los vecinos están asustados, que toman sus propias precauciones y todas esas divisiones no nos hacen bien como comunidad. Entonces, por más buena voluntad y sapiencia, si no tienen conocimiento, es difícil llevarlo adelante”. Y agregó: “En la gestión anterior (en alusión al gobierno de Mauricio Macri), el abordaje del conflicto nos llevó a un muerto -Rafael Nahuel- por lo que nadie quiere un muerto más, ni un vecino que sufra estas consecuencias, pero hay que acelerar el diálogo. Y creo que hay que tener en cuenta la opinión territorial de todas las partes, porque nosotros conocemos lo que pasa. Los vecinos tienen miedo”.