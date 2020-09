"Son cinco días de incomodidad", dice el Gobierno

El mayor número de contagios COVID-19 registrados en Neuquén capital están ubicados en la zona centro y los barrios del Este. La falta de conciencia en el cuidado y el descontrol registrado en el tránsito vehicular, son argumentos para justificar para el Ejecutivo, que el gobierno restringiera, desde hoy, la circulación en vehículos automotor desde las 18.00 horas en adelante. Las medidas vigentes para el área metropolitana Confluencia, Cutral Co-Plaza Huincul y Zapala tienen como fin acotar la circulación a cada barrio. A continuación parte del diálogo que hoy mantuvimos con el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia, Sebastián González.

Periodista: ¿Qué es lo que creen se va a lograr restringiendo la circulación vehicular desde las 18.00 horas en adelante?

Sebastián González: Que la gente se quede más en sus barrios y deambule menos en otros sectores de la ciudad que no son los de su residencia, multiplicando las posibilidades de dispersión del virus.

P.: ¿Qué sucede con los empleados de comercio y gastronómicos que trabajan hasta las 20.00 y 22.00 horas?

S.G.: sLos que trabajan en rubros comerciales "esenciales" están exceptuados de la medida (ej, empleado de supermercados, hipers, farmacias, etcétera). El resto, tendrán que ver esta semana como se reorganizan con sus empleadores, para hacer horario corrido, o bien, utilizar otros medios de transporte como la bicicleta. Reitero: son 5 días hábiles de incomodidades, como alternativa al cierre total que postulan los militantes de la cuarentena a ultranza.

P.: ¿Que pensaron con respecto a los gimnasios y o tras actividades deportivas individuales bajo techo cuyo horario se extendía hasta las 20.00?

S.G.: Se pueden seguir haciendo, siempre que no impliquen transporte en vehículos, solo peatonal o bicicleta.

P.: ¿El transporte público deja de circular a las 18.00?

S.G.:No. El transporte público es una actividad esencial.

P.: ¿El Delivery continua hasta las 22.00?

S.G.: Sí. Es una actividad esencial para el DNU 297.

P.: ¿Comercios, Bares, restaurantes y rotiserías deben cerrar a las 18.00?

S.G.: No. Pueden seguir abiertos hasta las 22, recibiendo clientes "peatonales", haciendo take away y haciendo delivery.

P.: Decíamos que la transmisión estaba en el personal policial y de salud. ¿Sigue igual o cambió?

S.G.: Ahora está en todos lados. Estamos en circulación comunitaria TOTAL

P.: ¿A qué sectores afecta más?

S.G.: En la ciudad de Neuquén Zona Centro y Este (tanto al norte y al Sur). Y luego algunos focos en otras zonas pero de menor número. Por actividad económica los casos más numerosos se registran en el comercio minorista y mayorista, servicios y la construcción, principalmente. Si miramos el cuadro sobre cómo el virus afecta o está presente en la población que opera en distintas instituciones tenemos que decir que las más afectadas son: Salud, Fuerzas de Seguridad, Cárceles y Residencias Geriátricas.