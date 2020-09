El día de la Primavera pasó a ser un cuco en Pandemia

La situación epidemiológica preocupa a la intendenta de Cinco Saltos, todo venía bastante controlado pero la reunión de un familia numerosa generó un incremento de casos y ahora la localidad tiene 31 casos activos, ese encuentro “produce este impacto y ahora no lo podemos bajar” dijo la mandataria local Liliana Alvarado.

A esta preocupación y se le suma ahora evitar las juntadas de los jóvenes en el Lago Pellegrini, con el clásico festejo del día del Estudiante y de la Primavera. Por esta razón Cinco Saltos intensificó los controles, que comenzaron a realizarse hace una semana. Desde hoy viernes y hasta el 21 de septiembre el ingreso a la península Ruca Co solo será solo para propietarios y podrán autorizar solo a dos personas para ingresar Lago Pellegrini.

“La idea es que no haya reuniones” dijo Alvarado en Cambio de Aire por AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, “entendemos que son jóvenes y quieren festejar pero uno tiene la responsabilidad de gobierno y realmente tenemos que cuidar de la mejor manera”.

El problema más serio son los encuentros sociales, dijo la intendenta, por eso “se apela a la responsabilidad social, que a veces no tiene mucho éxito” sentenció y si bien son una minoría quienes no cumplen “ese grupo compromete la salud de muchos”. “El sistema de salud esta complicadísimo, eso nos preocupa muchos más todavía porque cuando se vaya a requerir la asistencia la idea no es enojarse y llorar después, sino tomar las precauciones para tratar de no llegar a la instancia final”.

Acceso a la península Ruca Co.

El acceso es únicamente a personas propietarias de viviendas.

Máximo dos personas por propiedad.

Está prohibido el acampe, como se viene realizando en años anteriores.

La normativa rige para el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre

