"Ahora viajan todos, no somos inspectores, somos choferes"

El pasado 26 de junio, luego de que se determinara la circulación comunitaria en la provincia, decretaron el uso del transporte público sólo para trabajadores y trabajadoras esenciales: "El colectivo deja de ser una herramienta de transporte y quedará reservado sólo para el trabajo esencial: el de los hospitales, la policía, los trabajadores de la basura o los que se ocupan de las tareas de desinfección en la ciudad", manifestó en su momento el Intendente de Nequén, Mariano Gaido.

Asimismo, a casi tres meses de dicha medida, los vecinos (su gran mayoría) no lo cumplen, según manifestó a la redacción de mejorinformado.com, el delegado de la UTA, Javier Carrillo.

"Desde que comenzó la pandemia, los servicios se han disminuido, al principio en abril, pedimos que se pongan más colectivos porque había mucha gente. Nos dieron más unidades, luego con el decreto de que solo los esenciales podían viajar logramos, en su momento, que desde transporte controlen que los que solo viajen son los esenciales", manifestó Carrillo.

Sin embargo, pasaron los días y los meses y el panorama que viven los colectiveros cambió: "Ahora viajan muchos que no son esenciales, no respetan hacer las compras en el barrio, se vienen al centro, esa es una pelea diaria que tenemos porque nosotros no somos inspectores, somos choferes, y el trabajo nuestro no es controlar", dijo con firmeza el delegado.

Según manifestó Carrillo, el miedo está latente en los trabajadores, aunque respetan los pertinentes protocolos sanitarios: "Ojalá que esto se pase rápido y que no se infecte ningún compañero más. La preocupación es hasta cuándo va a durar esto, supuestamente el servicio de transporte es una de las últimas cosas que se va a activar, nos preocupa mucho que va a pasar con nosotros, con la continuidad laboral y demás".

EL MIEDO DE CONTAGIARSE Y CONTAGIAR A SUS FAMILIAS VA EN AUMENTO

"Desde que comenzó la pandemia hasta ahora trabajamos y tenemos cada vez más miedo, por nosotros, por nuestras familias, porque día a día aumentan los casos. Tenemos todos los cuidados, pero el virus está en todos lados", dijo y agregó que "algunos compañeros han dado positivo, no se contagiaron trabajando sino por algún tipo de contacto con alguien que ya tenía Covid-19".

INSEGURIDAD CON O SIN PANDEMIA

"Tuvimos varios hechos de inseguridad en el oeste capitalino: Cuenca XV, Toma Norte, Loteo Social, por eso mismo nos reunimos con efectivos policiales y delegados del municipio, y acordamos un móvil fijo en las cabeceras de los ramales 1, 7A y 7B", sostuvo el delegado de la UTA.

HORARIOS ROTATIVOS

"Nuestros sueldos los cobramos, lo único es que no podemos hacer extras, pero cobramos el básico conformado, dentro de todo el total de nuestros haberes. En una semana trabajamos 70 y la otra semana otros 70 más, la rotación es para que no perdamos los viáticos".

