Alientan a donar sangre fuera de los hospitales

Es cierto que el coronavirus ocupó la atención de los profesionales de la salud desde su aparición a fines de 2019. Sin embargo, su atención obligó a redoblar las campañas de donación de sangre e incentivar a que la gente lo haga sin temor en medio de la pandemia. En una entrevista a Radio Perfil, Roberto Fernández, presidente de la Cámara Argentina de Medicina Transfusional reconoció que en Argentina durante el 2020 “la situación de la donación de sangre es calamitosa" y que “las medidas para el aislamiento restringieron mucho la presencia de donantes”.

Consultado por el tema y refiriéndose a la situación en la provincia de Neuquén, el doctor Horacio Correa Uranga, Jefe del Servicio de Hemoterapia del Hospital regional (HPN) reconoció que “hemos tenido unas últimas dos semanas con un nivel de concurrencia muy, pero muy bajo” y mostró su preocupación porque “en el Hospital de Neuquén tenemos muchas patologías, además de la Covid, y nos está costando hacer un buen soporte transfusional”

La mayor preocupación y que se busca erradicar es el temor que tiene la gente que cree que siendo donante va a un mismo ambiente donde está una persona con coronavirus y no es así. “Nosotros tenemos el Centro Regional de Hemoterapia que es un lugar específicamente preparado para ello donde no se está en contacto con el hospital, pese a que quede en el Hospital Bouquet Roldán (Planas 1915) tiene su entrada propia pero no comparte sus mismos espacios” aclaró Uranga en diálogo con AM550.

Asimismo, agregó que desde el próximo martes 22 de septiembre de 8 a 14 “se hará una posta externa al centro regional en forma permanente ubicada en el Cine Teatro Español que permitirá que quienes vivan o trabajen en el centro puedan donar para mejorar el stock de sangre no solo del Hospital de Neuquén sino en toda la red de la provincia”. “La idea es sacar a la gente del ámbito hospitalario para que se sienta más segura” finalizó.

Los hombres pueden donar cada dos meses y las mujeres cada tres, sin embargo, “todo depende del nivel de glóbulos rojos”, indicó el especialista.

Podés donar sangre siempre que estés en el rango de 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Es importante que no estés en ayunas (se puede ingerir un desayuno liviano como té, café o mate con tostadas), no haber donado sangre en los últimos dos meses y no tener tatuajes o perforaciones con un tiempo menor a un año. Correa Uranga recordó a quienes lo hagan que lleven el documento de identidad o alguna identificación con foto.

Y agregó que, quienes se hayan recuperado de coronavirus, podrán donar plasma y ayudar hasta 3 o 4 personas con su donación.