Una toma con supervisión judicial en Cipolletti

La ciudad sigue sumando tomas y el problema habitacional es cada vez más notorio, durante el fin de semana unas 90 familias ocuparon terrenos en la zona de la Alameda en Cipolletti, y ayer domingo varias personas fueron reprimidas. Esta tarde se realizó una mediación con el fiscal Gustavo Herrera quien garantizó no desalojar el lugar, según manifestó la vocera de los vecinos harán una revisión de planos, pero mientras tanto “el fiscal nos dio la opción de armar carpas en un sector, solamente en el listado de 30 familias. La gente que está no se reprime”.

Las familias están divididas en tres sectores en terrenos del municipio, ubicadas atrás del asentamiento denominado “La Alameda” y a metros del Parque Industrial de la ciudad. La policía custodia todavía el lugar donde los ocupantes armarán algunas carpas para que las madres y sus hijos pasen la noche.

Mientras esperaban respuestas se vivieron momentos tensos, el COER, llegó pasadas las 15. La gente esperaba dentro del terreno, aunque Herrera les había pedido que no lo hagan. Quien salía del vallado no podía ingresar. Pasar agua, una mamadera o algo de comida generaba entredichos. Enojados los ocupantes afirmaron que fue el propio fiscal quien les dijo que si tomaban las tierras, tenían que ser esas, donde están actualmente, ya que las laterales son privadas. Esta mañana en declaraciones aseguraron que están dispuestos a pagar, “no queremos que nos regalen nada”.

¿Qué los motiva a ocupar estos terrenos? Algunos dijeron a este medio que viven hacinados en la vivienda de otro familiar, y otros que ya no pueden seguir pagando el alquiler, “pago 15 mil pesos y la casa se me llueve toda”. Pero los oportunistas están, y tal como dijo la vocera del grupo, ella responde solo por las 30 familias iniciales que están anotadas con nombre y apellido. Algunos llegaron tarde y se fueron sumando sin aprobación, otros no quisieron anotarse “el fiscal me conoce, tengo banda de antecedentes” se escuchó. Por lo pronto aquellos que buscan soluciones sin esconder nada siguen resistiendo.