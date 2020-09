Una abogada de Entre Ríos, sería fiscal en Rincón

El Consejo de la Magistratura ya giró a la Legislatura para su aprobación el pliego de la abogada de Entre Ríos, Rocío Rivero, quien ganó el concurso para fiscal del caso en Rincón de los Sauces. La abogada “tiene una marcada concepción por la perspectiva de género”, destacó el integrante de ese organismo, Marcelo Inaudi. El organismo también aguarda la nota del Tribunal Superior de Justicia para convocar a concurso para cubrir el también cargo vacante de juez de Garantías.

Rivero se adjudicó el concurso con baja puntuación (47,5 puntos sobre 100), y ahora será la comisión de Asuntos Constitucionales quien le preste conformidad.

La fiscalía de Rincón de los Sauces fue el último organismo creado por el Poder Judicial de Neuquén.

Su primer fiscal fue Fabián Flores, quien asumió a principios de 2017, tuvo a su cargo el primer tramo de la causa por el femicidio de Fernanda Pereyra, y presentó su renuncia en enero de 2018, apenas un año después de asumir.

Luego fue designado Vicente Aiello quien mandó un whatsapp en agosto de 2019 para anunciar que renunciaba. Estuvo once meses en el cargo.

A partir de eso, el Ministerio Público Fiscal encomendó al fiscal Pablo Vignaroli que se haga cargo transitoriamente hasta lograr cubrir esa vacante.

Marcelo Inaudi, abogado e integrante del Consejo de la Magistratura, señaló en diálogo con AM550 que “creemos que la doctora Rocío Rivero no va a tener problemas, porque el Código Procesal Penal que rige en Entre Ríos le otorga preponderancia en la investigación a la fiscalía, igual que en Neuquén, por lo que el proceso neuquino no le va a resultar ajeno. Y además con la oralidad no va a tener inconvenientes porque se ha expresado con absoluta contundencia y con una concepción muy fuerte en materia de perspectiva de género”.