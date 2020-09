"Neuquén y sus pajeros": denuncian a un grupo de jóvenes

Repudiable: "Me da cosa, es muy flaquita, pero yo le echaría un polvito", es uno de los mensajes que se lee en una publicación que hizo una joven en su cuenta de twitter "escrachando" a un grupo de jóvenes capitalinos que "andan mandando publicaciones de chicas en ropa interior... diciéndoles putas. Solo hacemos esta publicación para que vean la clase de pibes y las cosas que mandan denigrando a las mujeres".

"Violines menos el cursa", se llama una conversación en Facebook de un grupo integrado por cuatro neuquinos. Indignada, una usuaria publicó con capturas de pantalla las "conversaciones" que dejan en evidencia, en primer lugar, el delito de divulgar fotos sin permiso previo y además los comentarios machistas que acompañan las fotografías.

Neuquén y sus pajeros uD83EuDD21 pic.twitter.com/L6wMaqEyKG — Julieta (@sstefi9) September 20, 2020

Luego de la publicación, rápidamente la bronca tanto de usuarios como de usuarias no se hizo esperar: "No me sorprende, en donde vivo hacen lo mismo, ´pajeros a domicilio ́ tienen tatuado en la frente", fue uno de los mensajes: "Que se mueran es poco, hay que cortarles los huevos y hacerlos sufrir toda la vida por lo mal que le deben estar pasando esas pibas".