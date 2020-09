Piden a judiciales que hagan un esfuerzo y trabajen

En el marco de las medidas de fuerza del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJuN) contra el TSJ a quien califican de “represor, antitrabajador y patriarcal”, desde el Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia, rechazan el paro de SEJuN “por obstaculizar el acceso a la justicia”.

Marcelo Iñiguez, presidente del Colegio de Abogados, dijo que desde que se retomó la actividad judicial en este contexto de pandemia, semanalmente han tenido algún problema de restricción del acceso a la justicia. “No es un problema de abogados” sostuvo el letrado por AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, “representamos a la población, a personas, empresas, comerciantes. Nos reinventamos todos los días para ver cómo seguimos en esta pandemia, entonces estas medidas de tanta limitación que nos pone permanente el SEJuN es algo que tenemos que difundir en la opinión pública”.

El gremio puede discutir sus condiciones laborales, sostuvo, “pero cada día es peor la situación, y a los que más afectan es a los más vulnerables, porque los más poderosos no necesitan tanto del funcionamiento del Estado. No podemos seguir manteniendo este tipo de paralización”.

El pedido de los abogados y procuradores es que “hagan el esfuerzo” como el resto de población, “que vayan a trabajar” respetando todas las medidas y protocolos. “Vi un comentario del secretario de SEJuN, dice que hasta fin del año que viene recién vamos a estar seguro y vacunados” si se espera ese tiempo “acá no queda funcionamiento posible de la Justicia. Eso es violatorio a los Derechos Humanos” remarcó Iñiguez.

Este sistema de Justicia es un modelo “de gestión antiguo” agregó, necesita de los empleados para funcionar, entonces “hay que solicitarles que tengan en consideración estas situaciones que está experimentando la población en su conjunto”.

“Lo que queremos es que trabajen, que pongan el esfuerzo como el resto de las personas”, a modo de ejemplo enumeró sus ocupaciones y obligaciones laborales e ironizó “trabajamos, no es ningún misterio". Además mencionó un informe del diario Río Negro que indica que “el gremio judicial tiene el sueldo más alto de la provincia”. “No me quiero meter en un tema de crítica de lo que ganan el poder judicial, me gustaría que los médicos ganen igual, que un maestro gane igual, pero es importante la diferencia salarial que ellos tienen". Entonces no puede sean tan terminantes, “en esta circunstancia donde hay tanta pobreza, donde hay desempleo y donde el Estado no tiene recursos”. Esto no es un paro contra el TSJ “ni es que los abogados no tengamos autoridad moral como se nos dice, esto es un paro contra la población”.