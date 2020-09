"A los pibes no les entra en la cabeza que acá es tolerancia cero"

La inseguridad vial es la principal causa de muerte entre los jóvenes y terceros, a eso se le suma el consumo de alcohol como uno de los factores que causa más accidentes. No es algo nuevo de esta cuarentena. Toman alcohol y manejan, en su mayoría menores de edad.

Desde Bien Argentino se denuncia que los fines de semana en el sector de la Isla 132, "los pibes se escapaban cuando la policía les advierte que no pueden manejar en ese estado". Así lo manifestó la titular de la ONG, Sandra Torres, a la redacción de mejorinformado.com.

"Yo estuve en los controles de fin de semana en el sector de la Isla 132, y se escapaban, la policía entraba a persuadirlos para que se vayan. Los pibes no entienden, no les entra en la cabeza que acá es tolerancia cero. Nadie dice que no tomen, lo que le decimos es que no manejan si tomaron", manifestó con enojo Torres.

Este domingo, el siniestro fatal en la intersección de la multitrocha y calle Misiones, removió el enojo de los vecinos y en particular de la ONG "Bien Argentino". Un conductor de un Volkswagen Gol venía desde Plottier haciendo zigzag en su recorrido y con alto grado de alcohol en sangre, impactó de lleno sobre el lado izquierdo de Volkswagen Bora, que intentaba cruzar la ruta.

Cabe recordar que en el año 2016, la ciudad de Neuquén estipuló que la tolerancia al alcohol y las drogas con el que conduce es de cero.

Se enojan ,insultan , NOS dicen buchones, SOLO porque Te pedimos que NO Tomes y conduzcas . Te Pregunto ?? Y LOS QUE HOY... Posted by Sandra Torres on Sunday, September 27, 2020

"Ya no sabemos qué hacer, se le ríen en la cara a los inspectores, sean menores o mayores. No respetan durante el año menos esta pandemia", sostuvo indignada Sandra.