Desesperado clamor del jefe de guardia del Heller

Hace 14 años que trabaja en el Hospital Heller. Se llama Miguel Rittacar, es médico generalista y jefe de la guardia del Hospital Heller. Ese nosocomio, hasta hace unas semanas era la boca de recepción del oeste y hace días, de toda la capital neuquina. Su relato, emociona y lastima hasta las lágrimas, porque asegura no encontrar eco pese a los reclamos y las propuestas elevadas a las autoridades sanitarias, para evitar profundizar la crisis existente y sin el riesgo de acarrear víctimas fatales.

“Nuestra guardia es Covid, por ende el hospital también. Estamos sobrepasados de trabajo, no tenemos personal y desde que se desató la pandemia, nos vienen sacando recursos. Hoy fue el colmo, me llevaron otro médico para el fenómeno Duam (hospital de campaña montado por el coronavirus) y yo no quiero ser cómplice de esta situación”, dijo.

“He llegado algunos días a trabajar con 2 médicos, es decir con el 50% del personal, es desesperante. Como no alcanzaba para tener en la guardia los pacientes respiratorios, armaron un trailler (funciona desde hace unas dos semanas). Hoy no tenemos capacidad operativa para supervisar, tenemos pacientes de terapia que tuvimos que dejar en la guardia. Esto es desesperante”, exclamó.

La nota completa con el jefe de la guardia del hospital Heller, hoy en Noticiero Central, 24/7.