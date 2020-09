La limpieza no fue "esencial" para San Martín de los Andes

Empleados de una empresa distribuidora de artículos de limpieza, oriunda de Cipolletti, emprendieron viaje para realizar una entrega en San Martín de los Andes. Entre los elementos que llevaban, se destacan amonio cuaternario, alcohol etílico, alcohol en gel, desinfectante de pisos: todo de uso primordial en tiempos de pandemia. Además de los remitos correspondientes por los productos, llevaban los permisos habilitantes para circular, con códigos QR, que certificaban su trabajo como "esenciales". Sin embargo no pudieron llegar a destino.

Cuando llegaron al control de la Policía caminera de Junín de los Andes, cerca de las 3 de la tarde del martes, les tomaron la documentación, y los hicieron esperar. A las dos horas fueron a preguntar, y los efectivos policiales les dijeron que "ya se ponían a averiguar su tema". Miguel, uno de los dos empleados de la empresa que viajaban en la camioneta, contó que mientras tanto pasaban camiones con todo tipo de elementos, y desde diferentes destinos, sin ningún tipo de problema.

Cerca de las 20hs, finalmente les dijeron que les negaban el paso, porque no los consideraban "esenciales". La documentación con la que contaban los habilitaba a circular, pero, según les dijeron "era una orden del fiscal Fernando Rubio de San Martín de los Andes", y no hubo caso. Esperaron hasta la mañana de este miércoles, sin baño, agua o alimentos, pero no les dieron una solución. Pidieron que les labren un acta que certifique la decisión y también les fue negada.

Miguel contó que solo pudieron entregar algunos elementos a un cliente de Junín que se acercó personalmente al puesto policial, pero el grueso de la mercadería, el furgón prácticamente lleno de productos de limpieza de primera necesidad, que debía ser entregado en San Martín de los Andes, tuvo que regresar a Cipolletti.