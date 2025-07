La confesión del Tucu López que despertó rumores de reconciliación con Sabrina Rojas: “Siento mucho amor”

Hace tiempo que se terminó el romance entre el Tucu López y Sabrina Rojas, pero en las últimas horas se alimentaron rumores de reconciliación. Todo comenzó con un reclamo que ella le hizo en vivo, por lo que rápidamente se comenzó a sospechar de una posible reconciliación debido a que ambos se encuentran solteros.

En Pasó en América, programa que conduce Sabrina Rojas, realizaron una entrevista en los camarines de Sex, por lo que allí se encontraban el Tucu López y Romina Richi. Durante el verano, se corrieron rumores de que ellos afrontaron un romance, pero a la conductora no le quedó clara la desmentida, por lo que retomó la polémica y consultó.

“¿Ustedes están saliendo?“, lanzó sin filtro. A lo que del otro lado su ex se atajó rápido: ”No, somos amichis (sic)”. Para dejarlo en claro, se lanzó a contar que tiene una gran amistad con Romina Richi: ”Salimos, nos divertimos. La pasamos bien. Somos compañeros acá, tenemos el camarín enfrente". Y cerró: “Estoy soltero”.

Si bien el tema pasó, cuando la bailarina dejó el móvil, Sabrina Rojas retomó las opiniones sobre su situación sentimental y lo elogió: “Estás barbudo, Tucu. Estás fachero”. A lo que siguió postulándose sin tapujos para una posible reconciliación: “Vos no me estás viendo, pero no sabés lo linda que estoy yo”. A lo que él le devolvió: “Nunca en tu vida no estuviste linda”.

Tras este cruce que dejó a todos sorprendidos, el locutor mencionó aún mantiene latente el aprecio por su ex pareja: “Yo tengo amor absoluto por Sabrina. Ha sido mi pareja. Hemos vivido momentos espectaculares. Pero bueno, la vida”. Y se metió Natalie Weber a opinar: “Yo no te creo mucho ese romanticismo que tenés, porque si tanto la extrañas... ¿Por qué no viniste nunca a buscarla?”.

“Porque Sabrina estaba de novia”, se excusó el Tucu López. Mientras la tensión aumentaba, lejos de ponerle paños fríos a la situación, Sabrina Rojas se sumó al reclamo y le reclamó que se puso en pareja, por lo que esto reavivó las posibilidades de un romance: “El que se puso de novio fue él”.