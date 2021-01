Cayó con la bicicleta y culpó al Municipio, sin resultados

Una joven que circulaba con su bicicleta por la Avenida del Trabajador, se topó con un pozo de unos 10 centímetros de profundidad y terminó literalmente desparramada sobre la cinta asfáltica. Al menos, así lo contó.

Producto de semejante golpe sufrió una fractura en su brazo izquierdo, traumatismo de cadera, lo mismo en su brazo derecho y daños materiales varios: desde la rotura del teléfono celular hasta la pérdida los Ray Ban (lentes) que no supo a dónde fueron a parar.

Hubo más: rotura de las prendas que llevaba puestas y daños en la bici que afectaron a la rueda derecha, uno de los pedales, los frenos, el manillar y la horquilla. Pero eso no es todo, ya que al no poder ir a trabajar se quedó temporalmente sin sus ingresos como maestra mayor de obras.

Esa es la versión que la ciclista accidentada expuso en su queja formal ante la Municipalidad de Neuquén, a la que le reclamó un resarcimiento de 158.162 pesos, incluidos los viajes en taxi, la consulta al abogado y las sesiones de kinesiología.

Para apoyar su pedido esta vecina -Pamela Marisol T., de unos 28 años de edad- presentó fotos del bache (que según dijo estaba a la altura del N 1500), de la bicicleta dañada y del celular maltrecho; además de otros elementos, como copias de los certificados de atención en los consultorios médicos.

La municipalidad refutó todos los dichos. Dijo que el día del accidente -22 de agosto de 2020- no se realizaban obras en el lugar y que los inspectores no observaron que hubiera algún pozo. Luego la oficina de Asuntos Jurídicos sugirió el rechazo y, ahora, el intendente Mariano Gaido rechazó “en todos sus términos” el reclamo administrativo. Pamela dijo que esquivó autos estacionados y que terminó en el pozo, el municipio respondió que no existen elementos que prueben la culpabilidad del Estado.

La Comuna viene de rechazar un puñado de reclamos similares, pero de automovilistas; entre ellos el de una conductora que aseguró que el impacto en el bache hizo que se accionaran los airbags de su Volkswagen Gol Trend, y el de un remisero que inclusive envió carta documento.