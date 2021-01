VIDEO: Se hundió un pesquero en San Antonio Este

Un barco pesquero se hundió esta madrugada en la zona de la ciudad portuaria de San Antonio Oeste, en Río Negro, y sus ocho tripulantes pudieron ser rescatados por otra embarcación, informaron hoy fuentes del Sindicato de obreros marítimos. El hecho se registró alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el barco "Golfo Azul" se encontraba realizando la pesca de langostinos.

La embarcación de madera habría sufrido el desprendimiento de una parte del revestimiento, lo que provocó el ingreso de agua. Los ocho tripulantes pudieron subirse a una balsa para luego ser rescatados por el pesquero Marta S que se encontraba en ese momento en la zona.

Este accidente, sumado a otros, reavivó los reclamos de mayor seguridad en esta actividad. En las próximas horas desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) harán una nueva presentación ante la Delegación de Trabajo rionegrina para solicitar efectivos controles en las embarcaciones.

"Fue una desgracia con suerte porque los compañeros pudieron ser rescatados, pero no podemos arriesgar mas vidas, así no se puede seguir, Realmente no queremos que este tipo de sucesos ocurran más, hace años que venimos trabajando para regularizar la actividad y que haya mayor seguridad para la comunidad pesquera argentina", señaló el secretario general del SOMU, Raúl Durdos, en dialogo con Télam.

"Siempre que ocurren estas desgracias es por la falta de control, un barco que sabemos que tuvo reparaciones aparentemente mal hechas sin ningún tipo de inspección ocular. En estos momentos compañeros del sindicato están reunidos con el intendente de la ciudad y también haremos una presentación en Prefectura Naval", precisó el dirigente.

"Este barco es del puerto de San Antonio, pero lo que ocurre es que estos barcos, que son descartados de otros puertos porque no tienen las condiciones mínimas de seguridad para navegar, los traen aquí los reparan un poco y salen a navegar de nuevo. Esta situación estamos tratando que no se repita, vamos a organizar todas las gestiones necesarias para que eso nunca vuelva a ocurrir", finalizó Durdos.