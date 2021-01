“Restringir horarios es darnos el acta de defunción”

Los comerciantes y pequeños empresarios advirtieron que no es posible restringir horarios o actividades a partir del incremento de casos de Covid

“Volver a lo que ya pasamos el año pasado es darnos un acta de defunción y mandarnos al muere” expresó Martín Ancaten de la Cámara de Comercio de Roca.

Aseguró que “es imposible volver a las medidas cuarentenarias del pasado, ya que, de aplicarse, implicaría el cierre de muchos establecimientos, con pérdidas de fuentes de trabajo y aumento de la desocupación

Manifestó que desde las Cámaras de Comercio de Río Negro siguen con atención las evaluaciones que está efectuando el gobierno nacional para contener una segunda ola de la pandemia y las posibilidades que circulan sobre disposiciones drásticas encaminadas a este fin, como la evaluación de un toque de queda sanitario que impida circular después de las 22.

“No se debe cerrar ninguna actividad porque para el sector comercial sería trágico. Porque además está comprobado que la apertura del sector no aumentó la cantidad de casos. No se deben modificar horarios ni nada porque la situación económica no lo permite”.

Adelantó que el sábado por la mañana se reunirán todas las cámaras para hacer un pronunciamiento en colectivo y en el mismo sentido. “Ya se lo venimos diciendo al gobierno provincial con quien tenemos diálogo permanente”, concluyó Ancaten