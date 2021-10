Denunciaron a la mujer que golpeó a la médica de Roca

Tras el episodio de violencia que se vivió este miércoles por la mañana en el hospital de Roca, la directora, Ana Senesi explicó cómo se desencadenaron los hechos que concluyó con un golpe de puño de una paciente a una doctora.

Senesi señaló esta mañana que “una médica especialista en diagnóstico por imágenes estaba haciendo ecografías. Hay turnos programados y urgencias que no se eligen, aparecen. Siempre se les da prioridad a las urgencias y esto no le gustó a la paciente que empezó a agredirla verbalmente. Se buscó otra médica para que la atienda, no obstante eso, la paciente le pegó un golpe de puño en la cabeza”.

Agregó que “la médica siguió atendiendo, con mucha angustia. Ella había tenido una cirugía de cráneo. Es por eso que se la atendió y se le sacaron radiografías para ver cuál era el estado. Gracias a Dios no paso a mayores. La doctora no estaba en condiciones de seguir atendiendo. Se terminó perjudicando a los otros turnos que estaban programados”.

Indicó que “son malos momentos, aun sin agresión física, la verbal genera un mal momento, una situación de stress. Ya se trabaja con stress ante una situación de urgencia, hay que entender. En el privado también pasa y no ocurren hechos como estos. La medica estaba trabajando, no es que no estaba”.

Senesi señaló que “inmediatamente que ocurrió la agresión se dio aviso a la policía y a la fiscalía de turno. Denunciamos a la mujer que está identificada. Hay que educar a la gente. Deben entender que hay prioridades. Los médicos están trabajando. Sino tenemos que andar, atender y circular con un policía al lado. Ayer el policía estaba en la puerta y este hecho sucedió en el interior de un consultorio. Es complejo, la policía no puede actuar hasta que algo pase”.

“Hay temor en los médicos de atender. A mí me pasó en una guardia cuando alguien entró y tiro las computadoras y la medicación. No nos lastiman pero hacen destrozos. En el hospital pusimos luminarias, cámaras de seguridad, no hemos podido evitar lo que pasa”, concluyó Senesi.

Los gremios pidieron más seguridad

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado se repudió la agresión sufrida por una trabajadora del Hospital Francisco Lopez Lima por parte de una paciente. Zulma Dávila, la secretaria adjunta del gremio señaló que “frente a este nuevo hecho de violencia el sindicato exige medidas concretas, ya que los trabajadores están constantemente expuestos a diferentes situaciones de agresión tanto física como verbal”.

Agregó que “exigimos a la dirección del hospital que revea la situación y tome cartas en el asunto para poder brindar seguridad a los trabajadores del hospital. Es inadmisible que esto siga sucediendo”

En tanto, desde Asspur expresaron que “nos solidarizamos y acompañamos a nuestra compañera del servicio de imágenes. Repudiamos el accionar de la agresora, la cual ha Sido identificada y ya se están realizando las acciones legales correspondientes”.

Agregaron que “nos queda un enorme vacío, porque sabemos del gran trabajo que realiza el equipo del servicio de imágenes. Es muy injusto que la gente se enoje con el profesional que tiene en frente en vez de enojarse y reclamar con los que tienen que dar respuestas”.

“Sepan que los responsables están de campaña mientras nosotros estamos trabajando el doble y mal por su nula capacidad de gestión y desinversión que se traduce en la quita de tus derechos. Hace la denuncia que corresponde a los funcionarios que hacen abandono de sus deberes y cobran fortunas pero no le pegues a los trabajadores de la Salud que hacemos todo lo que podemos y más”, concluyeron.

Triste antecedente

En agosto dos enfermeros fueron maltratados de manera verbal, con amenazas de muerte, y también golpeados mientras intentaban socorrer a una paciente inconsciente.

Y un delincuente que era perseguido por la policía entró al edificio central del hospital de Roca en la moto y realizó disparos contra la seguridad del hospital.