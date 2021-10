Con petroleros, Gutiérrez habló de las erráticas políticas

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, inauguró este sábado el mega complejo recreativo "Richard Dewey" para sus afiliados en Centenario. Del acto participó el gobernador Omar Gutiérrez, quien acompañó al secretario general, Guillermo Pereyra. También asistieron el secretario Administrativo, Marcelo Rucci, el intendente de Centenario, Javier Bertoldi, el secretario de Energía Darío Martínez y otros representantes de los gremios regionales.

Durante el acto, que se hizo en un escenario frente al portón de ingreso al predio, se vivieron momentos emotivos con las palabras de los familiares de Richard Dewey. El predio lleva el nombre del dirigente que falleció recientemente en un accidente de tránsito.

"Hoy es un día para rendir honores a Richard. No estaríamos acá si no hubiese sido porque su familia nos entregó a Richard en cantidad y calidad para hacer esta obra. Para involucrarse activamente junto a Marcelo (Rucci) y a Guillermo (Pereyra), demostrar que cada trabajador no es un número de legajo, es una persona que tiene corazón, que tiene vibra, que tiene el sentimiento y que tiene familia, que tiene sangre, esto es lo que han demostrado", enfatizó el gobernador al recordarlo.

El mandatario contrastó la defensa del trabajo neuquino frente al centralismo de Buenos Aires, y analizó que "cuando hay una y otras políticas erráticas nacionales, hay una actividad como muy pocas actividades económicas que nunca baja, que crece, que genera trabajo, que es la actividad del petróleo y gas", destacó Gutiérrez.

Las palabras del mandatario neuquino contrastaron con efusivas defensas del proyecto de ley petrolera y de la gestión nacional, que hicieron los referentes peronistas presentes también en el acto, como Tanya Bertoldi, acompañada por el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Desde el Frente de Todos estamos peleando por las reivindicaciones de los trabajadores petroleros. Por eso le decimos sí al Plan Gas que nuestro secretario de Energía, Darío Martínez, puso en marcha y generó miles de puestos de trabajo. Le decimos sí a la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, que va a generar todavía más puestos de trabajo, más derechos para los trabajadores, más inversión, más producción para las PYMEs neuquinas. Porque nosotros viajamos a Buenos Aires con las valijas llenas de proyectos y traemos inversiones para todos los neuquinos”, dijo la candidata a diputada nacional.

Por su parte, el secretario General Guillermo Pereyra, repasó sus inicios en la actividad y señaló que "son los trabajadores los que hacen grande la organización sindical. Hoy nos encontramos aquí inaugurando esta magnífica obra. Una obra que inspirada en el pensamiento y el trabajo de Richard, nosotros solamente tuvimos que ejecutar".

A su turno, el actual secretario Administrativo, Marcelo Rucci se refirió al sueño compartido de un amigo y recordó que fue iniciativa de Richard Dewey, lo que deja sensaciones encontradas: "Alegría de poder darle a todos los trabajadores y trabajadoras petroleras un lugar más. Por otro lado, la angustia de no tener a mi amigo, a mi hermano", reflexionó.

Luego de ver un video, autoridades y funcionarios recorrieron el complejo ubicado a la vera de la Calle Rural 7. El predio cuenta cinco hectáreas, 62 parrillas, dos piletas cubiertas, solárium, gimnasio, dos canchas de tenis, mesas de ping pong y ajedrez, un cancha de básquet, dos canchas de futbol, circuito aeróbico, sector de juegos infantiles, SUM para 800 personas, quincho para 100 personas y un estacionamiento cerrado para 190 vehículos. Demandó una inversión superior a 790 millones de pesos.