Aníbal a Carreras: “Señora, está equivocada”

La tensión del gobierno rionegrino y el nacional, no cede. Ante la exigencia de la gobernadora Arabela Carreras del envío de fuerzas federales a El Bolsón, esta mañana el verborrágico ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se refirió a la situación.

“No es nuestra obligación, señora, está equivocada”. Así comenzó la entrevista en Radio del Plata. "La posición que asumimos es la de colaborar. El estado nacional lo que puede hacer es colaborar. Y lo estamos haciendo en este momento", señaló Fernández, en sintonía con el presidente Alberto Fernández que a través de una carta también se lo informó a la gobernadora.

Fernández dijo que escuchó las declaraciones de la mandataria rionegrina. Y le respondió. “Carreras dijo que no pedía favores pero que era lo que teníamos que hacer nosotros, que era nuestra obligación. Es cuestión de leer la Ley 24.059 y se dará cuenta de que la participación de fuerzas federales en las provincias solo está habilitada cuando hay complicaciones respecto de restituir el valor de la institucionalidad, volver las cosas a su normalidad".

Aseguró que “no es obligación del Estado Nacional. Carreras tiene una policía y podría crear un cuerpo abocado a actuar en casos de mapuches o las situaciones que tenga que resolver. La decisión de enviar fuerzas federales a Río Negro fue anterior a la nota formal de Carreras y se trata de una cuestión de solidaridad del estado nacional porque queremos que las cosas vuelvan a la normalidad. Pero no puede exigir nada porque no tiene ninguna atribución. La ley de Seguridad Interior es muy clara; seamos pulcros".