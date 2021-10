“Las soluciones no son las fuerzas federales”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández se refirió a la situación de tensión que se vive en la zona de El Bolsón y Bariloche, a partir de dos incendios intencionales que se registraron y las amenazas realizadas por una comunidad que se identifica con el pueblo mapuche a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.

En una entrevista con Radio Seis de Bariloche, Fernández señaló que “la gobernadora lo llamó muy temprano, la escuché atentamente y me contó todo lo que estaba sucediendo y ahí quedó la charla”.

Agregó que "las soluciones no son las de las fuerzas federales si no hay un delito federal en este instante, además para participar en la provincia la ley de seguridad interior pone requisitos especiales. No voy a hacerlo porque sí, ni porque se me antoje. A mí no me pidió nadie que enviara fuerzas federales y si lo hubieran hecho es probable que no lo hiciera porque no hay una razón".

Señaló que “me parece que estas cosas para resolverlas hay que sentarse a hablar y buscar alternativas, me ratificaron que hay una mesa permanente para encontrar solución a estos problemas y hay que apostar a esta mesa, no reconozco otra cosa que no sea tratar de encontrar soluciones por la vía que corresponde, no reprimiendo".

Fernández indicó que Carreras le expresó que iban a hacer la denuncia. “Veremos cómo sigue una vez que tengan un juez federal actuando en consecuencia. No hay una situación como para poner al gobierno provincial contra la pared, hay que ser serio y sentarse a ver cómo se encuentran las soluciones hablando, como lo han hecho muchas provincias también."

No voy a permitir que las fuerzas federales hagan locuras. Estamos esperando cuáles son las acciones que van a llevarse a cabo, pero en ningún momento me pidieron fuerzas federales. Hay que encontrar una mesa en la que se pueda sentar y discutir, no hay otra forma.

Agregó que “la provincia tiene su propia fuerza de seguridad y capacidad porque el poder de policía es de ellos. El poder de policía pertenece a los gobiernos locales. Es una situación de la provincia, seremos los custodios en tanto y en cuanto aparezca una situación complicada y tengamos que asumir la responsabilidad, hay que ser cuidadosos de meterse donde no hay que meterse. A mí nunca me pidieron nada".

Insistió en que “no voy a permitir que las fuerzas hagan locuras. Estamos esperando cuáles son las acciones que van a llevarse a cabo, pero en ningún momento me pidieron fuerzas federales. Hay que encontrar una mesa en la que se pueda sentar y discutir, no hay otra forma. No pienso desatenderlo, hay que poner las cosas en orden, para que estemos como corresponde y sin las sombras de lo que ha sucedido en el último tiempo que nada tienen que ver con la vocación del Estado nacional".

“No miramos para el costado, tenemos vocación de hacer las cosas en serio. Hay que sentarse a hablar, vamos a colaborar de la mejor manera, nuestra responsabilidad como poder de policía en el marco de delitos federales no se la cedemos a nadie y será cuestión de hacernos cargo como corresponde", concluyó.