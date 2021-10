Realizaron la primera jornada oftalmológica tras la pandemia

Tras una pausa obligada a causa de la pandemia, volvieron las jornadas de oftalmología de manera presencial. En esta ocasión y con Óptica Wolf Center como sponsor oficial , hubo más de 100 Médicos Oftalmólogos invitados en el evento que se realizó este viernes y sábado en el Hotel Hilton de Neuquén, orientado exclusivamente a las cirugías oftálmicas y todo lo que tiene que ver con las enfermedades de la Visión.

"Estamos haciendo el primer reencuentro luego de la pandemia en forma presencial con todos los protocolos con todas las vacunas con todo lo necesario como para que no haya riesgo y para volver a vernos", celebró el doctor Cristian Larrañaga, director de la convención.

El evento que contó con eminencias en el campo de la salud ocular, impartió novedades sobre cirugía refractiva, cirugías con lentes intraoculares premium y cirugías para no usar anteojos. "Es para mayores, para menores y para todo tipo de personas que desean hacer una consulta. Está dirigido para todas esas personas que están buscando otra solución que no sea óptica, o para aquellas en las que la óptica no puede darles la solución. Nosotros de la parte quirúrgica podemos aportar", declaró Larrañaga a las cámaras de 24/7 Canal de Noticias.

El especialista aseguró que la pandemia afectó mucho a todas las actividades que implican ver desde lejos, porque al no poder salir y entre tantas restricciones, la población miró mucho más televisión, y hubo un incremento en el uso de tabletas, celulares y todo tipo de pantallas, lo que ocasionó un aumento de la miopía, con consultas principalmente de la primera y segunda infancia y adolescencia, de ahí la importancia de la realización del evento que no solo tuvo un objetivo académico y de presentación de tecnología, sino también de difusión de información para todos los vecinos.

El doctor explicó que nuestros ojos son como una cámara de fotos y adentro tienen dos lentes diferentes, uno es la cornea y el otro el cristalino. "Con el paso del tiempo va cambiando la configuración proteica interna, hacia una esclerosis. El órgano ocular se va poniendo duro cuando pasan los años y duele como la espalda como las rodillas, y pierde la capacidad de ver de cerca, de ver de lejos, básicamente de enfocar bien y ahí es cuando estamos nosotros y hacemos una cirugía extrayendo el cristalino y colocando un arete inteligente", comentó Larrañaga en compañía de Horacio Wolf, dueño de la óptica auspiciante.