"El problema es con los pseudomapuches, criollos impostores"

Productores y vecinos de la provincia de Neuquén, en su mayoría propietarios de tierras usurpadas, marcharán el domingo 7 de noviembre "en contra de la violencia mapuche". "Queremos que el Gobierno haga algo, estamos cansados de la falta de derechos, necesitamos defender la Patria", señaló una de las organizadoras.

La movilización se realizará en la rotonda del cruce entre la Ruta 21 y Ruta 8, camino a Mari Menuco. Allí se reunirán agrupaciones que se ven "damnificadas por las comunidades mapuches".

"El problema no es con los mapuches, es con los pseudomapuches, criollos que son manejados para lograr vaya a saber uno qué intereses", señaló a 24/7 Canal de Noticias Pedro Vela, propietario de chacras de Añelo. Una de ellas, usurpada hace ocho años donde "nos sacaron de manera violenta, nos pidieron que no volviéramos porque íbamos a sufrir algún tipo de daño", contó. Y que, pese a tener una orden de desalojo, no se ejecuta.

"Se trata de un problema de larga data en mi familia, pero después aparecen casos como el de la familia Galván, Paredes, pequeños productores de la zona rural de Añelo que quieren cultivar y que sufren, que están permanentemente acosados por esta gente", dijo en el Noticiero Central.

