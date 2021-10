Mató a su mascota y le dieron un mes de prisión en suspenso

Una mujer fue condenada a un mes de prisión en suspenso y por el plazo de dos años se le prohibió además tener cualquier tipo de mascota o animal doméstico, medida que si incumple volverá efectiva la pena condicional impuesta.

El Ministerio Público Fiscal en acuerdo con la Defensa Penal Pública, se basó en la Instrucción General N° 4 del año 2020 y solicitaron que se le imponga la pena a la señora que abandonó un perro de nombre Pancho en mayo de este año en un barrio de Roca. El fiscal señaló que la regla de conducta será controlada por la fiscalía a través del Área de Medio Ambiente de la municipalidad de Roca.

El 5 de octubre se le formularon cargos a la mujer por el hecho que “ocurrió entre el mes de enero hasta el 31 de mayo de este 2021, cuando la imputada ejerció actos de maltrato animal en un perro mestizo, llamado Pancho, y el abandono consistió en no alimentarlo en la cantidad y calidad suficiente, teniéndolo atado al fondo de la propiedad, hasta que el can murió”.

La mujer fue imputada y ahora condenada por el delito especificado en la Ley de maltrato Nro. 14.346 que integra el Código Penal, Artículo 2 inc. 1ro, en función del Artículo 1ro de dicha ley.

Entre la evidencia mencionada por la fiscalía se puede describir la intervención de la Dirección Municipal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Roca, quienes tomaron conocimiento del hecho a través de la Organización Ranhu, contra el maltrato animal.

“A raíz del hecho, oportunamente se solicitó un allanamiento con intervención de la Unidad 48, y junto al personal de la municipalidad y la presidenta de Ranhu, se corroboró la presencia del animal en el fondo del patio, que habría sido prendido fuego, y se procedió a sacarlo de dicha propiedad”, explicó el fiscal del caso.

Además, para la imputación se realizaron entrevistas fiscales y se contó con el informe de las actuaciones que realizó la municipalidad en el momento del allanamiento.

La jueza de Garantías interviniente condenó de esta manera a la mujer por maltrato animal según la pena solicitada por las partes del Ministerio Público.

Gabriela Zalazar, de la Organización Sin Maltrato Animal Ranhu señaló esta mañana que “no estamos conforme en absoluto. El fiscal aplicó la ley 14.346 que es del año 1954. Mientras la ley no se reforme las condenas serán así. Esta mujer no asume lo que hizo, tendría que estar presa”.

Agregó que “Pancho estuvo tres meses agonizando y nadie hizo nada. Como proteccionistas nos sentimos frustrados. La gente nos dice para que denunciar si no hay condenas, no pasa nada. El fiscal hace lo que puede, pero debe reformarse la ley. Hagamos una marcha federal si es necesario, pero así no se puede seguir”.

El caso Byron

Es el perrito que fue asesinado a patadas por un hombre en una plaza de Roca. Gabriela Zalazar señaló que “la causa avanza rápido. Estamos contentas y satisfechas por cómo se trabajó. Este miércoles se hará la audiencia de formulación de cargos. Y queremos movilizarnos hasta la Ciudad Judicial para apoyar la causa. No quiero ser pesimista, quiero creer que la condena sea mejor que a la dueña de Pancho. Por lo menos un año preso, que sea una condena ejemplificadora”.