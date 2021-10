Críticas por “la ausencia de participación territorial”

Omar Gutiérrez, tomando postura de cara a la elecciones del 14 de noviembre, defendió a los candidatos a diputados nacionales de su partido y se quejó por “la ausencia de participación territorial” en decisiones de Nación.

Tras destacar las obras que la Provincia realiza en el interior neuquino y de mencionar la entrega de ambulancias a los centros asistenciales de distintas localidades y ciudades, el gobernador y presidente del Movimiento Popular Neuquino criticó, al centralismo porteño; y reiteró que no fue debidamente consultado para la redacción del proyecto de ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas que el Ejecutivo Nacional envió al Congreso.

Críticas a Tanya Bertoldi

“A esto nos referimos cuando le decimos no al centralismo; escucho algunas declaraciones de quien tengo el mejor concepto”, dijo el gobernador sobre las expresiones de la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Tanya Bertoldi. Y agregó: “No importa dónde funciona y donde trabaja un funcionario, no se trata del lugar (…) el centralismo tiene que ver con la ausencia de políticas públicas” que respeten “a quienes viven en cada lugar de una provincia y un país”.

“Ratifico y defiendo a los candidatos del Movimiento Popular Neuquino, han sido claros respecto de lo que han venido planteando”; es decir “la ausencia de participación territorial adecuada para la construcción y presentación de un proyecto que en términos generales compartimos”, dijo Gutiérrez.

Sí subrayó que una iniciativa de tal magnitud debe hacerse “escuchando atentamente a quienes son autoridad de aplicación, a los distintos eslabones del desarrollo de la industria; y no arrogándose la facultad exclusiva de decidir, cómo ha sido en esta instancia con la presentación de un proyecto de ley”.

En ese sentido, reiteró que el proyecto no ha sido consultado “con aquellos que tenemos la responsabilidad de administrar un recurso”; y “no es solamente la defensa de la autonomía impositiva o la independencia en la administración de esos recursos, sino también la defensa de un precio justo y equitativo”.

Destacó que el gas va a ser remunerado con un precio de U$s 2,71 el millón de BTU; es decir “por debajo de lo que cuesta en el mundo entero” entonces, planteó Gutiérrez “¿Quién está subsidiando este precio?”; y acto seguido respondió: “Los neuquinos y neuquinas, porque la provincia está poniendo un recurso para apalancar el desarrollo de la economía en al país y esperemos que no seamos los únicos”.

“Entonces, cuando hablamos de centralismo, a lo que nos referimos es a que no se puede decidir allá lejos… No pasa porque el funcionario de turno sea de tal localidad o de tal provincia”; lo que sucede es que “no nos han consultado, no han puesto el proyecto arriba de la mesa antes de presentarlo; entonces rechazo esta crítica a los candidatos del Movimiento Popular Neuquino y ratifico que este proyecto de ley ha sido concebido desde el centralismo”.