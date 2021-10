Echegaray: "Los ingresos serán mayores a los presentados"

El gobernador Omar Gutiérrez anunció esta mañana más detalles del presupuesto provincial para el año 2022, que será de 320 mil millones de pesos, de los cuales más de 35 mil millones serán destinados a obras de infraestructura que afianzarán el desarrollo del plan quinquenal 2019-2023.

El mandatario provincial especificó en dicho anuncio que el resultado total entre ingresos y gastos de la provincia arroja un saldo de 12.222 millones de pesos a favor. Se estima que habrá un crecimiento del 26% en la producción de petróleo crudo y del 9% en la de gas, lo que posibilitará que en su primer año de implementación el Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén recaude unos 2500 millones de pesos provenientes de regalías.

En cuanto a los gastos, el principal será en Personal con 157.180 millones, lo que representa un 51%; y en bienes y servicios no personales, 38.984 millones de pesos. La Caja previsional del ISSN tiene un déficit proyectado de 9619,7 millones de pesos, aunque “finalmente las cuentas fiscales de la provincia consolidadas incluyendo ese déficit arrojan un superávit fiscal de 2.602,3 millones de pesos. En su integralidad, arroja un resultado positivo”, dijo Gutiérrez.

Por otra parte la distribución de las inversiones, el 37,7% está destinado a Educación, el 10,7% a Policía, el 19.7% a Salud, el 16,3% a Administración Central y el 4% a organismos descentralizados. El Poder Judicial y Consejo de la Magistratura recibirá un 9,3% % y Poder Legislativo 2,4%, totalizando las inversiones en 310.000 millones.

En Infraestructura, divididas por finalidad, la administración gubernamental recibirá un 2%, servicios de seguridad el 1%, servicios sociales 54%, y los económicos el 42%. Dentro de este último ítem se encuentran las comunicaciones, transporte, industria y comercio.

El economista Gonzalo Echegaray, comentó su parecer en La Torre, por Radio Mitre Patagonia, acerca de los números presentados por el gobierno neuquino. "Yo creo que los números presentados son muy cautos. Los ingresos son cautos, el valor promedio del barril tomado de 54, 5 dólares es razonable, al igual que el metro cubico de gas y me parece que hay razonabilidad en lo que son los ingresos por recaudación fiscal. Lo menos razonable es el tipo de cambio y el valor de la divisa extranjera, aunque hay que decir también que estos números están diagramados sobre la base del presupuesto nacional, con $131,10 como el valor del tipo de cambio oficial, y un 38 porciento de inflación, valores que me parece no se van a dar".

Además, aseguró que "mirado desde el lado de los ingresos, y en términos de pesos, la cantidad que ingresaría sería aun mayor que la actual". Si las variables macroeconómicas finalmente terminan siendo mayores a final del año que viene, el economista vaticinó que los ingresos a términos de pesos van a ser mayores a los que se mostraron en este presupuesto. "El tema está en cuanto podremos comprara con esos billetes" dijo.

Me parece que la gran preocupación sobre todo en el presupuesto provincial es el crecimiento interanual de lo que se va gastando en salarios. Arrancamos hace 10 años en un 35 porciento y hoy estamos en un 50 porciento. El debate que hay que dar como sociedad es qué tipo de presupuesto queremos, qué servicios tiene que priorizar el gobierno.

El economista opinó que nuestros diputados deberían discutir con más fervor hacia donde reorientamos los recursos y tener un plan a largo plazo, que se mantenga en el tiempo. "Se puede hacer. El municipio de Neuquén, por ejemplo, tiene un límite a la cantidad de empleados, eso reasigna recursos, es un tipo de normativa que ordena y redistribuye correctamente los ingresos".