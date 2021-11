La ONU visita Neuquén con el cambio climático como eje

Una delegación de la ONU, encabezada por el coordinador residente de esa organización en la Argentina, Roberto Valent, llegó este lunes a Neuquén para iniciar una agenda de intercambio, destinada a fortalecer la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, tanto a nivel provincial como en los municipios. De hecho, de estos encuentros que se extenderán durante la tarde de hoy y continuarán mañana también participan jefes y jefas comunales.

“No alcanza con que haya crecimiento económico, tenemos que hablar de crecimiento económico sostenible y eso es posible en tanto avancemos en la transición hacia la generación de energías limpias y adoptemos nuevos usos para convivir con estos cambios climáticos”, frente a los cuales “el Estado tiene la responsabilidad de promover acciones”, afirmó el gobernador Omar Gutiérrez en el encuentro.

Los talleres o mesas de trabajo comenzarán esta tarde, a las 14, y abordarán los siguientes temas: “Mujeres escuela de liderazgo y conducción”, “Cambio climático”, “Derechos Humanos” y “Hábitat”. Mientras que mañana, a las 9,30, se firmará en Casa de Gobierno una “Carta de intención de cooperación mutua” entre el gobierno de la Provincia y la ONU.

Esta mañana, durante la apertura de las actividades, el gobernador agradeció la visita de los representantes de la ONU y destacó: “Para nosotros es un día muy importante” porque “el cambio climático ha llegado para quedarse y hay que adaptarse, hay que aprender a convivir y todos los actos de gobernanza que estamos llevando adelante tienen que incorporar la adaptación a esos cambios; por eso nosotros hemos firmado un decreto de cómo se debe construir obra pública en la provincia, estamos buscando construir ciudades sustentables y sostenibles”.

“Si no hay respeto por el medio ambiente no va a haber progreso económico y en ese contexto es que he encontrado en la ONU un organismo dispuesto a ayudarnos”, dijo el gobernador y subrayó: “Para eso vienen, es una relación vincular activa”. “Las provincias que más rápido trabajen estos temas como política de Estado más rápido podrán generar crecimiento y desarrollo”, sostuvo y agregó que “aquel que no contemple en su matriz de gobernanza el cambio climático, va a quedar fuera de contexto”.

Respecto de la igualdad de género, el gobernador destacó que “no alcanza con la participación de las mujeres en el debate; hace falta dar un paso más, que es el liderazgo y la conducción para el empoderamiento total” y agregó que -en estas jornadas de trabajo- “los hombres tenemos la responsabilidad de escuchar y aprender”.

Por su parte el ministro Jefe de Gabinete, Sebastián González, recordó que “en 2017 Neuquén adhirió a la Agenda 2030 de Naciones Unidas y a partir ahí, desde el Copade (secretaría de Planificación y Acción para el Desarrollo) se empezó a trabajar en el desarrollo sostenible de nuestra provincia”. Explicó, además, que “la Agenda 2030 (de la ONU) es, por decirlo de alguna manera, el programa político de desarrollo de la humanidad” que comparten países, provincias y municipios. En tanto que sobre el rol de las mujeres en el liderazgo y la conducción, subrayó que para el gobernador Gutiérrez es un tema prioritario.

Precisamente, el secretario del Copade, Pablo Gutiérrez Colantuono, es el coordinador de la mesa sobre cambio climático, en la que se aborda la cooperación interinstitucional y asistencia técnica para la elaboración e implementación de acciones de adaptación y mitigación del cambio climático, con el objetivo de implementar acciones de carácter integral.