Carreras no se va a Viedma y estará en Bariloche todo el día

Confiada en que Juntos Somos Río Negro repetirá los resultados favorables de las PASO, y para que no le pase lo de entonces que debió conformarse con un festejo menor en Viedma con el intendente Pedro Pesatti y acompañada de Mercedes Iberó (segunda candidata), la gobernadora de Río Negro no quiere quedar afuera de la foto con Agustín Domingo y las principales autoridades del partido. Entonces Arabela Carreras después de emitir su voto se quedará en Bariloche durante toda la jornada y no viajará a la capital provincial.

Bariloche amaneció frío y con algo de lluvia, pero de todas maneras Carreras se ilusionó con un número mayor de votantes que en las internas de septiembre. Sin embargo eso no se ve reflejado en las primeras horas de habilitadas las urnas en las escuelas de la provincia, donde no se ven colas extensas ni mucho movimiento en los establecimientos.

También queremos contribuir a la reconstrucción de nuestro país que está roto por una grieta que no logra superar la confrontación para abordar los problemas de los argentinos

"Estimamos que vamos a tener un nivel superior de participación, siempre la elección que define convoca a más vecinos en cada localidad, más ciudadanos quieren que su voto sea definitorio”, se expresó la mandataria tras emitir su voto en las Escuela 321 de Bariloche, la ciudad con más cantidad de electores de Río Negro.

Con respecto al futuro estimó que "se viene una etapa de fuerte diálogo" con el gobierno Nacional y que la tarea de los diputados no solo será para defender los intereses rionegrinos, sino que "también queremos contribuir a la reconstrucción de nuestro país que está roto por una grieta que no logra superar la confrontación para abordar los problemas de los argentinos".

Finalmente, confirmó que no viajará a Viedma y que cerca de las 20 estará en el local partidario de JSRN junto con Agustín Domingo, el intendente de Bariloche Gustavo Gennuso y el ministro de Obras Públicas Carlos Valeri, como máximos referentes de la fuerza en esa ciudad.