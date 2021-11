Debate mundial: “los Romanov fueron rescatados”

Las declaraciones de la investigadora a AM 550 causó un impacto mundial..

La familia imperial de los Romanov “fue rescatada” con vida, antes de ser asesinados, aseguró por AM 550 La Primera, la investigadora Marie Stravlo, en directo desde Dallas, Estados Unidos. Y no sólo esa afirmación causó un impacto mundial: también afirmó que varios integrantes de la realeza rusa llegaron a la Argentina y específicamente a Neuquén.

“No son cientos sino miles los documentos que avalan que los integrantes de la familia imperial rusa fueron rescatados” y además abundó en detalles sobre la fuente que le proporcionó certeza e información: el príncipe Alfredo de Prusia. Con él comenzó la investigación hace 23 años que la llevó a recorrer varios países de Europa, escribir una decena de libros, recoger archivos privados de integrantes de familias reales europeas, además de la recolección de información pública y oficial sobre los Romanov y su árbol de descendencias.

Con respecto a la presencia en Argentina, Stravlo reflexionó en el programa Mejor Informado Radio, que no sólo integrantes de la familia imperial rusa llegaron aquí, sino también altos mandos alemanes luego de la Primera Guerra Mundial. No obstante, existe una extrema dificultad para la investigación de los destinos que tomó cada uno de los integrantes de las familias de la entonces realeza rusa, amenazada por el triunfo de la Revolución Rusa entre 1917 y 1923. El ocultamiento de los orígenes como mecanismo de defensa en cada uno de los exiliados, la documentación falsa, los apellidos cambiados y la residencia en lugares con poco acceso, fueron las razones que colaboraron para la instalación de una versión histórica que los daba por muertos (algo que también los beneficiaba en su actitud de no despertar sospechas).

En Neuquén

La investigadora –nacida en Costa Rica y luego nacionalizada estadounidense- avanzó hace años sobre la venida a la Argentina de integrantes de la familia imperial rusa. Además, contactó a una escritora e investigadora residente en San Martín de los Andes: Ana María de Mena. Con ella analizó la presencia en Neuquén –bajo la dependencia de Parques Nacionales- del príncipe Sergey Schachovskoj, que huyó de Rusia y se dirigió a Alemania, adonde estudió ingeniería forestal y formó familia. Ante “la orden de volver a Rusia que había impartido Stalin”, Sergey y muchos más partieron a diferentes lugares.

Schachovskoj llegó a Buenos Aires (dejó a su familia en Alemania) y luego a San Martín de los Andes adonde llevó a cabo una valiosa tarea de forestación hasta febrero de 1974, cuando falleció. De la historia y presencia en Neuquén de este príncipe, también habló Ana María de Mena, por AM 550 y 24/7 TV (https://www.youtube.com/watch?v=n3XafsKItWQ).