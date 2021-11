La variante Delta circula en 4 ciudades rionegrinas

En las últimas semanas, la flexibilización de los cuidados sanitarios provocó que los casos de Covid vayan aumentando, aunque no como en 2020.

El ministro de salud, Fabián Zgaib señaló que “hasta fin de octubre Río Negro tuvo 18 casos confirmados de la variante Delta. Y otros 20 en noviembre. Son 38 casos confirmados con Delta, aunque también hay de otras variantes. Los casos fueron detectados en Viedma, Cipolletti, Roca y Bariloche. Todos los casos ya están de alta, ninguno debió ser internado. Ni bien se confirmó cada caso se fue aislando para evitar la multiplicación de los contagios”.

Agregó que “en Río Negro se continúa con la vacunación. Los mayores de 18 años, el 89% ya tienen una dosis. Nos falta un 10% que no se quiso vacunar. Al ser voluntaria la vacunación no pusimos ninguna traba. Lamentablemente la semana anterior todos los que estaban internados en terapia eran los que no están vacunados. Esto muestra que se debe tomar conciencia que si no se vacunan puede haber consecuencias graves”.

Zgaib aseguró que “con los menores de 3 años, fue el segmento que más se demoró, por la complejidad que implicó que tenían que asistir con los padres. De 100 mil niños, 63 mil se dieron la primera dosis. Se avanzó bastante en la última semana”. Mientras que en la franja de 11 a 17 años, el 80% tiene la primera dosis, es decir más de 50 mil jóvenes ya están vacunados”.