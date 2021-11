Sospechan que la Policía participó del crimen del mapuche

Ante el crimen de Elías Garay y los balazos recibidos por Gonzalo Cabrera, quien se repone de las heridas en Bariloche, la abogada que representa a la comunidad Quemquemtreu expuso las dudas que se tiene sobre el comportamiento del grupo especial COER que mantenía un reten que impedía el acceso de cualquier persona al predio ocupado por la lof. "A Elías lo mató la Policía o gente que la Policía lo dejó entrar", aseguró la profesional Andrea Reile.

En declaraciones brindadas en 24/7 Canal de Noticias , la abogada se refirió a lo sucedido el domingo pasado, cuando dos integrantes de la comunidad fueron atacados a tiros por personas de civil que circulaban en un auto armados:

"La hipótesis es simple, o fue la Policía o ingresó gente con el permiso o amparada por la Policía. A Elías lo mató la Policía o gente que la Policía lo dejó entrar".

Se dijo que era por seguridad de las personas. Lo que nosotros decimos es que el Poder Judicial no considera que los mapuches sean personas y por eso no les cuidaron la vida. O son inservibles, porque no cumplieron su función, por lo que entonces, para qué siguen ahi

Reile explicó que "no hay forma de entrar en vehículo al territorio, hay que pasar esos retenes, En estos momentos hay retenes policiales y tampoco se puede pasar" y aseguró que "la Policía tenía el control absoluto de esa ruta y la gente que asesinó a Elías ingresó por ahí. No hay otra forma de ingresar. La Policía controlaba todo. A mi que soy la abogada de la lof, que necesitaba ir a la escuela que esta a mitad de camino, no me dejaron ingresar".

Desde mediados de octubre, la Justicia rionegrina ordenó que la zona sea custodiada por el COER y que no se permita el ingreso de personas ni tampoco asistencia para los integrantes de la comunidad que mantenían la toma en los terrenos ubicados a unos 30 kilómetros de El Bolsón, en cercanías de la ruta provincial 6. Esta medida fue cuestionada por la abogada, teniendo en cuenta que "se dijo que era por seguridad de las personas. Lo que nosotros decimos es que el Poder Judicial no considera que los mapuches sean personas y por eso no les cuidaron la vida. O son inservibles, porque no cumplieron su función, por lo que entonces, para qué siguen ahi" lo retenes.

El retén de la Policía se mantiene: "Ahora no esta el grupo especial del COER, pero hay un montón de policías comunes con cascos y escudos igual que el COER" y detalló que aún continúan las restricciones para ingresar al lugar, ayer "tuvo que ingresar la mamá de Gonzalo (Cabrera, herido el domingo), y tuvimos que hacer un montón de gestiones para que pueda buscar el DNI que estaba en el interior".

Con respecto a la negativa del fiscal Jefe Martín Losada de ingresar a realizar pericias en el lugar del crimen, Reile comentó que "estuvimos todo el día negociando, nuestra línea de investigación es responsabilizar a la Policia y no podíamos permitir que ingresara más Policía, es una cuestión atendible. El arreglo es que iba a entrar el fiscal y 3 o 4 personas de Criminalística, finalmente el fiscal dijo que no entraba y que bajaran el cuerpo hasta el reten. Esto cambia el escenario, no permite una investigación profunda y seria con respecto a los responsables".

Entonces Reile se preguntó: "¿Cómo saben ahora cómo fue el hecho? ¿Dónde fue? Con esta negativa del fiscal no hizo más que demostrar que la Policia esta involucrada y que la están encubriendo".