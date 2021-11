Homofobia en la policía neuquina: cantando contra "mariconcitos"

La tranquila tarde del sábado en el barrio Santa Genoveva de la ciudad de Neuquén se vio interrumpida por intensos ruidos de sirenas y los gritos de un "pelotón de reclutas" de la Policía Metropolitana neuquina que, guiados por un superior, cantaban a los gritos:

"Mi mamá me dijo a mi, que yo era un varoncito, pero cuando vine aquí me dijeron mariconcito, miren que equivocados que están...".

El video lo envió Pablo a la redacción de Mejorinformado.com, denunciando claramente la homofobia en los cánticos de la fuerza: "me parece super retrógrado decir -me dijeron mariconcito, miren que equivocados están- como algo peyorativo, porque supuestamente ellos no son mariconcitos, son policías, pero ¿Qué es ser mariconcito? ¿Está mal ser mariconcito?"

En un contexto en el cual la labor policial está siendo observada por situaciones de gatillo fácil en todo el país (el caso del juvenil de Barracas, Lucas González en Buenos Aires, o la recientemente baleada mujer en Allen), los valores que se inculcan en la formación en la fuerza está en el ojo de la tormenta.

La Policía nos cuida, nos asiste y nos controla. Ser policía es un trabajo durísimo, e incluso mal pago por la responsabilidad y el peligro que conlleva en muchos casos. Y ante situaciones como estas, la habitual respuesta oficial es que se trata de "casos aislados" o "manzanas podridas dentro de la fuerza", como si fuese algo natural. Pero hay trabajos en donde no debe haber manzanas podridas, y quienes los desempeñan, tanto como quienes los enseñan y comandan, deben hacerlo desde la responsabilidad, el respeto, la tolerancia y, sobre todo, desde la Ley.